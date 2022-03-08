Фильмы, которые помогут встретить настоящего мужчину

Мелодрамы о любви способны облегчить самую тяжелую меланхолию. Возможно, в этом секрет их неувядающей популярности. «Рамблер» собрал картины, которые вернут веру в любовь.

Фото: Кадр из фильма «Как выйти замуж за три дня» Кадр из фильма «Как выйти замуж за три дня»

«Привет, мне пора»

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Эми (Мелани Лински) развелась с мужем и вернулась к родителям. Она тяжело переживает расставание и к тому же чувствует себя неудачницей, поэтому замыкается в себе и становится настоящей затворницей. Но депрессия отступает, когда Эми знакомится с молодым актером Джереми (Кристофер Эбботт). Несмотря на разницу в возрасте юноша по-настоящему поддерживает Эми и помогает понять, что она никогда не была по-настоящему счастлива в браке.

«Письма к Джульетте»

Журналистка Софи Холл (Аманда Сейфрид) приезжает в Верону вместе с женихом, который ищет поставщиков сыра и вина для своего ресторана в Нью-Йорке. Так как он постоянно занят, Софи сама гуляет по городу и становится «секретарем Джульетты». Она должна отвечать на письма, которые оставляют туристы на стене дома Джульетты. Софи находит старое письмо 1957 года от англичанки Клер (Ванесса Редгрейв) и решает написать ответ. Теперь уже пожилая дама приезжает в Верону вместе с внуком Чарли (Кристофер Игэн), чтобы найти любовь своей юности. А Софи сопровождает их в поисках.

«Как выйти замуж за три дня»

Анна (Эми Адамс) мечтает о том, чтобы Джереми (Адам Скотт) на ней женился, однако тот медлит. Тогда она летит в Ирландию, чтобы воспользоваться традицией, и 29 февраля сделать предложение своему мужчине. Согласно обычаю, избранник не может отказаться. Но планы Анны меняет плохая погода, и самолет совершает вынужденную посадку в Уэльсе. Теперь она вынуждена путешествовать через всю страну в компании случайного знакомого — ворчливого Деклана (Мэттью Гуд) — чтобы успеть вовремя.

«Два дня»

Чиновник из Москвы Петр Дроздов (Фёдор Бондарчук) приезжает в музей забытого русского писателя, чтобы помочь губернатору области отнять у музея его территорию ради возведения новой резиденции. Планы Дроздова меняет знакомство с литературоведом Машей (Ксения Раппопорт), которая работает заместителем директора музея и намерена отстоять музей. Чиновник невольно погружается в другую жизнь и влюбляется в Машу, хотя в Москве его ждет невеста.

«Роман с камнем»

Одинокая писательница любовных романов Джоан Уайлдер (Кэтлин Тёрнер) получает от своего погибшего зятя письмо с таинственной картой. В то же время ее сестра просит Джоан приехать в Колумбию и отдать карту контрабандистам, которые держат ее в плену. Писательница прилетает в Колумбию, но благодаря проискам еще одного охотника за картой — зловещего полковника Золо (мануэль Охеда) — она садится в неправильный автобус. В джунглях полковник пытается расправиться с ней, но Джоан спасает незнакомец Джек Колтон (Майкл Дуглас), который соглашается сопровождать ее в Картахену за вознаграждение.

«Замуж на два дня»