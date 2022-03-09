Кадр дня: где нашли юных актеров из «Вам и не снилось»

Картина про первую школьную любовь стала лучшим фильмом 1981 года по опросу журнала «Советский экран». Как подбирали актеров, которые исполнили роли Кати и Ромы?

Фото: Кадр из фильма «Вам и не снилось» Кадр из фильма «Вам и не снилось»

По сюжету Рома Лавочкин — умный и талантливый старшеклассник, который не остановится ни перед чем, чтобы быть со своей возлюбленной Катей. Актера на роль целеустремленного школьника искали довольно долго. Участники съемок вспоминают, что на роль отсмотрели около тысячи советских мальчиков. Однажды режиссер картины Илья Фрэз услышал от коллеги, что в Ленинграде есть подходящий парень, но без особого актерского опыта, — Никита Михайловский. На тот момент юному актеру только исполнилось 16 лет, и роли в кино у него были только эпизодические.

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Михайловского пригласили на пробы, где актер тут же покорил участников съемки искренностью и естественностью. Актеру пророчили большую карьеру в кино, однако Никита ушел в подпольное искусство. В 27 лет Михайловский скончался от лейкемии.

«Никита Михайловский еще учился в школе. Но как этот мальчик играл! Мы рыдали — он был совершенством! Казалось, что юный 16-летний подросток знает о любви больше, чем его замужняя партнерша. Он не актерствовал, он просто жил в кадре, пропуская через себя все эмоции своего героя, буквально перерождаясь в него», — отмечала автор повести «Вам и не снилось...» Галина Щербакова.

По внешнему виду можно подумать, что персонаж Ромы старше своей возлюбленной Кати. Точный возраст ребят в фильме не сообщается. В реальной жизни исполнительница роли Кати, актриса Татьяна Аксюта, старше Никиты Михайловского на семь лет. На момент съемок Татьяне было 23 года, она уже закончила Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского. Пробы в разные картины были частью ее работы. После «Вам и не снилось...» у актрисы не было звездных ролей в кино, однако Татьяна до 2002 года служила в Российском академическом молодежном театре.