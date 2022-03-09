Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+7° в 
USD 116.08EUR 126.44
Войти в почту
1 час назад

Истории о критичной разнице в возрасте

Катерина Саломе

Любви все возрасты покорны, уверены герои новой подборки «Рамблера».

Истории о критичной разнице в возрасте
Фото: Кадр из фильма «Прости за любовь»Кадр из фильма «Прости за любовь»

«Очень плохой папочка» (2021)

Кадр из фильма «Очень плохой папочка»

Эмми 29 лет, и она привыкла держать под контролем все, к чему имеет отношение. Два года назад ее мама умерла, так что отцу теперь уделяется повышенное внимание. Выясняется, что мужчина нашел себе девушку. И не абы кого, а Бренди — бывшую одноклассницу Эммы. В школьные годы они были заклятыми врагами. Приближаются рождественские праздники, которые Эмма планировала традиционно провести вместе с отцом, поэтому девушка намерена спровадить Бренди куда подальше.

«Прости за любовь» (2014)

Кадр из фильма «Прости за любовь»

Спокойный представительный рекламный менеджер Алекс тяжело переживает расставание с избранницей. Но вскоре он случайно знакомится со взбалмошной Никки. Несмотря на то, что они полные противоположности и постоянно ссорятся, Алекс и Никки начинают встречаться. Но проблема не только в непохожих характерах, главная заминка в 20-летней разнице в возрасте — ему 37, а ей 17.

«Этот неловкий момент» (2015)

Кадр из фильма «Этот неловкий момент»

Лоран и Антуан — старые и близкие друзья, а по совместительству разведенные отцы-одиночки. Вместе со своими дочерьми они уезжают в отпуск на солнечные пляжи Ривьеры. Антуан опекает свою дочь-бунтарку, пытаясь ото всех оградить. Но он не мог себе вообразить, что его наследница закрутит роман с его лучшим другом. Лоран не смог устоять перед обаянием юной 18-летней красавицы.

Фильмы,Прости за любовь,Этот неловкий момент,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители