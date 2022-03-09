Истории о критичной разнице в возрасте

Любви все возрасты покорны, уверены герои новой подборки «Рамблера».
Эмми 29 лет, и она привыкла держать под контролем все, к чему имеет отношение. Два года назад ее мама умерла, так что отцу теперь уделяется повышенное внимание. Выясняется, что мужчина нашел себе девушку. И не абы кого, а Бренди — бывшую одноклассницу Эммы. В школьные годы они были заклятыми врагами. Приближаются рождественские праздники, которые Эмма планировала традиционно провести вместе с отцом, поэтому девушка намерена спровадить Бренди куда подальше.
Спокойный представительный рекламный менеджер Алекс тяжело переживает расставание с избранницей. Но вскоре он случайно знакомится со взбалмошной Никки. Несмотря на то, что они полные противоположности и постоянно ссорятся, Алекс и Никки начинают встречаться. Но проблема не только в непохожих характерах, главная заминка в 20-летней разнице в возрасте — ему 37, а ей 17.
Лоран и Антуан — старые и близкие друзья, а по совместительству разведенные отцы-одиночки. Вместе со своими дочерьми они уезжают в отпуск на солнечные пляжи Ривьеры. Антуан опекает свою дочь-бунтарку, пытаясь ото всех оградить. Но он не мог себе вообразить, что его наследница закрутит роман с его лучшим другом. Лоран не смог устоять перед обаянием юной 18-летней красавицы.