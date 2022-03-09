Истории о критичной разнице в возрасте

Любви все возрасты покорны, уверены герои новой подборки «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Прости за любовь» Кадр из фильма «Прости за любовь»

«Очень плохой папочка» (2021)

Кадр из фильма «Очень плохой папочка»

Эмми 29 лет, и она привыкла держать под контролем все, к чему имеет отношение. Два года назад ее мама умерла, так что отцу теперь уделяется повышенное внимание. Выясняется, что мужчина нашел себе девушку. И не абы кого, а Бренди — бывшую одноклассницу Эммы. В школьные годы они были заклятыми врагами. Приближаются рождественские праздники, которые Эмма планировала традиционно провести вместе с отцом, поэтому девушка намерена спровадить Бренди куда подальше.

«Прости за любовь» (2014)

Спокойный представительный рекламный менеджер Алекс тяжело переживает расставание с избранницей. Но вскоре он случайно знакомится со взбалмошной Никки. Несмотря на то, что они полные противоположности и постоянно ссорятся, Алекс и Никки начинают встречаться. Но проблема не только в непохожих характерах, главная заминка в 20-летней разнице в возрасте — ему 37, а ей 17.

«Этот неловкий момент» (2015)