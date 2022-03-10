Кадр дня: почему Леонид Каневский появился в кадре топлес

Комедия Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" давно и прочно заняла место в списке лучших советских фильмов. Говорят, режиссер очень старался, чтобы картина вышла идеальной и смотрелась на одном дыхании. Каждый эпизод был продуман, каждый персонаж доведен до совершенства. Разумеется, и над костюмами была проделана кропотливая работа. Но одному из героев комедии пришлось предстать перед зрителями полуобнаженным. Эта роль выпала Леониду Каневскому . И, кстати, появиться на экране он должен был вовсе не с обнаженным торсом. Почему же актера раздели для съемок эпизода?

На самом деле, никто Каневского не раздевал. Оказалось, что его просто не во что одеть. Для актера, как и для всех других, сшили костюм, но примерку наряда сделали лишь одну из-за сильной занятости Каневского. Когда же пришло время снимать сцену с участием актера, оказалось, что костюм на нем сидит отвратительно. Костюмеры попробовали подобрать альтернативные варианты, но Каневскому, увы, ничего не подошло. Расстроенный актер, топлес вышел на съемочную площадку и развел руками. Гайдай же, взглянув на раздосадованного Каневского с обнаженным торсом, предложил ему сниматься прямо так. Актер согласился. Так и появилась в “Бриллиантовой руке” сцена, в которой по случайности Леонид Каневский оказался полураздетым. А в кадре, где актер появляется уже с Андреем Мироновым, на него уже надели белую футболку.