Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+3° в 
USD 116.08EUR 126.44
Войти в почту
2 часа назад

Кадр дня: почему Леонид Каневский появился в кадре топлес

Мария Кимакович

Комедия Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" давно и прочно заняла место в списке лучших советских фильмов. Говорят, режиссер очень старался, чтобы картина вышла идеальной и смотрелась на одном дыхании. Каждый эпизод был продуман, каждый персонаж доведен до совершенства. Разумеется, и над костюмами была проделана кропотливая работа. Но одному из героев комедии пришлось предстать перед зрителями полуобнаженным. Эта роль выпала Леониду Каневскому. И, кстати, появиться на экране он должен был вовсе не с обнаженным торсом. Почему же актера раздели для съемок эпизода?

Кадр дня: почему Леонид Каневский появился в кадре топлес
Фото: Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

На самом деле, никто Каневского не раздевал. Оказалось, что его просто не во что одеть. Для актера, как и для всех других, сшили костюм, но примерку наряда сделали лишь одну из-за сильной занятости Каневского. Когда же пришло время снимать сцену с участием актера, оказалось, что костюм на нем сидит отвратительно. Костюмеры попробовали подобрать альтернативные варианты, но Каневскому, увы, ничего не подошло. Расстроенный актер, топлес вышел на съемочную площадку и развел руками. Гайдай же, взглянув на раздосадованного Каневского с обнаженным торсом, предложил ему сниматься прямо так. Актер согласился. Так и появилась в “Бриллиантовой руке” сцена, в которой по случайности Леонид Каневский оказался полураздетым. А в кадре, где актер появляется уже с Андреем Мироновым, на него уже надели белую футболку.

Фильмы,Бриллиантовая рука,Леонид Каневский,Андрей Миронов,Леонид Гайдай,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители