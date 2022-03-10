Кадр дня: почему Леонид Каневский появился в кадре топлес

Комедия Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" давно и прочно заняла место в списке лучших советских фильмов. Говорят, режиссер очень старался, чтобы картина вышла идеальной и смотрелась на одном дыхании. Каждый эпизод был продуман, каждый персонаж доведен до совершенства. Разумеется, и над костюмами была проделана кропотливая работа. Но одному из героев комедии пришлось предстать перед зрителями полуобнаженным. Эта роль выпала Леониду Каневскому. И, кстати, появиться на экране он должен был вовсе не с обнаженным торсом. Почему же актера раздели для съемок эпизода?
На самом деле, никто Каневского не раздевал. Оказалось, что его просто не во что одеть. Для актера, как и для всех других, сшили костюм, но примерку наряда сделали лишь одну из-за сильной занятости Каневского. Когда же пришло время снимать сцену с участием актера, оказалось, что костюм на нем сидит отвратительно. Костюмеры попробовали подобрать альтернативные варианты, но Каневскому, увы, ничего не подошло. Расстроенный актер, топлес вышел на съемочную площадку и развел руками. Гайдай же, взглянув на раздосадованного Каневского с обнаженным торсом, предложил ему сниматься прямо так. Актер согласился. Так и появилась в “Бриллиантовой руке” сцена, в которой по случайности Леонид Каневский оказался полураздетым. А в кадре, где актер появляется уже с Андреем Мироновым, на него уже надели белую футболку.