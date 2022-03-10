Эксперт: голливудские фильмы могут исчезнуть из онлайн-кинотеатров

Голливудские фильмы могут исчезнуть из онлайн-кинотеатров в России из-за санкций со стороны США, считает гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Такое мнение он высказал РИА Новости.
"Основной вопрос — не отменят ли владельцы возможность показа голливудского контента в онлайн-кинотеатрах, потому что на сегодня он составляет чуть ли не 99% всей библиотеки", — отметил Кусков.
По словам Кускова, подписку могут отменить либо просто не пролонгировать по прошествии года.
Восьмого марта стриминговый сервис Netflix сообщил в рассылке своим пользователям, что приостанавливает работу в России. Подписки россиян аннулируются по завершении оплаченного срока, писал "Коммерсантъ".
Ранее о приостановлении своей деятельности в России объявили компании The Sony Pictures, Paramount, Walt Disney Company, Universal Pictures. Кинокомпания Warner Bros. отложила российскую премьеру своего фильма "Бэтмен". Холдинг WarnerMedia, владеющий Warner Bros., CNN, HBO и HBO Max, сообщил, что приостанавливает лицензирование нового контента, премьер фильмов и выпуска игр в РФ.