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43 минуты назад

Видео: турецкие фильмы, которые стоит посмотреть

Мария Каткова

Турецкий кинематограф, по мнению многих критиков, незаслуженно остался в тени. На самом деле несколько лет назад начала стремительно развиваться индустрия турецких сериалов, а теперь за ним последовали и фильмы. Кинематограф составляет важный пост турецкой культуры, и если вам интересно познакомиться с ней, то можно начать именно с турецких фильмов.

Стоит отметить, что в этой индустрии раскрываются различные проблемы, в том числе и остросоциальные. Кроме того, кино в Турции чрезвычайно живописное. Известно, что создатели тщательно работают над локациями и костюмами. В последнее время турецкое кино нацелено на европейскую аудиторию, поэтому отличия от западных фильмов единичны. О стоящих турецких фильмах смотрите в видео.

Ранее сообщалось, что голливудские фильмы могут исчезнуть из онлайн-кинотеатров.

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