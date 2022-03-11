Турецкий кинематограф, по мнению многих критиков, незаслуженно остался в тени. На самом деле несколько лет назад начала стремительно развиваться индустрия турецких сериалов, а теперь за ним последовали и фильмы. Кинематограф составляет важный пост турецкой культуры, и если вам интересно познакомиться с ней, то можно начать именно с турецких фильмов.