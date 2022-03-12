"Темный рыцарь" стал четвертым в мире фильмом, который смог собрать в прокате более $1 млрд. Роль Джокера в киноленте исполнил Хит Леджер и справился он с ней, по оценке критиков и зрителей, блестяще.

Одной из самых запоминающихся сцен в картине Кристофера Нолана стала та, где за спиной Джокера взорвалась больница. Ходило множество слухов о том, как она на самом деле была снята, но блогер @kombucha_movies развеяла их все в опубликованном в своем TikTok-аккаунте ролике.

По ее словам, продюсеры "Темного рыцаря" специально выкупили для съемки здание бывшей конфетной фабрики. Так как взрыв был настоящим, права на ошибку не было, и было принято решение сделать небольшую паузу в фильме, чтобы безопасно удалить актера с площадки.