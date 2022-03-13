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1 час назад

Скандальные триллеры с эротическим подтекстом

Катерина Саломе

Порой страсть смешивается с кровью. Смотрите новую подборку скандальных триллеров с эротическим подтекстом «Рамблера».

Скандальные триллеры с эротическим подтекстом
Фото: Кадр из фильма «Двуличный любовник»Кадр из фильма «Двуличный любовник»

«Тайная одержимость» (2019)

Кадр из фильма «Тайная одержимость»

Дженнифер попадает в аварию. Едва выкарабкавшись с того света, она понимает, что ничего не помнит. Девушка намерена разгадать тайну случившегося, но ее супруг советует ей забыть о пережитом потрясении. По возвращении домой Дженнифер начинает искать зацепки и первым делом замечает некоторую холодность в домашней обстановке. Сложно представить, что ранее в особняке жила счастливая беззаботная пара. Рассматривая личные вещи, жертва открывает шокирующий секрет.

«Вуайеристы» (2021)

Кадр из фильма «Вуайеристы»

Пиппи и Томас недавно переехали в новую квартиру. Они настолько счастливы, что закрывают глаза на многие нюансы, включая то, что их окна выходят прямиком на соседские. Жильцы напротив ежедневно устраивают любовные утехи, а Томас и Пиппи нагло подглядывают за ними. В какой-то момент они начинают считать себя частью соседской пары и даже тайком проникают в их дом на вечеринку. Это стало их роковой ошибкой, повлекшей за собой ряд страшных происшествий.

«Двуличный любовник» (2017)

Кадр из фильма «Двуличный любовник»

Хлоя живет во Франции. Несмотря на молодой возраст и привлекательную внешность, она абсолютно одинока. Продолжительное время девушка находится в состоянии глубокой депрессии. Постепенно болезнь усугубляется, и она обращается за помощью к специалисту. Спустя несколько сеансов Хлоя понимает, что влюбилась в доктора Пола. У них завязывается роман. Девушка боготворит мужчину, но вскоре выясняется, что тайны и неприятные воспоминания о прошлом хранит не только она.

Фильмы,Двуличный любовник,
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