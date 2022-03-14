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40 минут назад

Что смотреть в кино с 17 марта

Мария Кимакович

Премьеры недели в подборке "Рамблера".

Что смотреть в кино с 17 марта
Фото: РамблерРамблер

"Парни под прикрытием"

Бывший морской пехотинец и его напарник, оперативник ЦРУ получают задание завершить сделку по продаже оружия в Панаме. Миссия оборачивается для них вовсе не простой задачей: они оказываются вовлечены в опасную игру, в числе участников которой международные спецслужбы, наркобарон и психопат-полковник.

"Флирт с дьяволом"

Разведенный и неприлично богатый мужчина по имени Крис знакомится с таинственной девушкой Скай. Он влюбляется в новую знакомую и кажется, что это чувство обоюдно. Но после этого знакомства Крис, а также его бывшая жена и ребенок оказываются в смертельной опасности и им предстоит бороться за то, чтобы выжить.

"Парящий тигр"

Во время прогулки в лесу подросток Роб Хортон случайно обнаруживает клетку с бенгальским тигром. Эта находка становится его тайной, о которой он рассказывает лишь своей новой однокласснице Сикстине. В конце концов они решают выпустить тигра из клетки.

"Утраченные иллюзии"

Талантливый, но бедный поэт Люсьен Шардон мечтает разбогатеть и прославиться. На его пути случаются взлеты и падения. Приехав в Париж с покровительницей, чтобы найти счастье, Люсьен вскоре остается в одиночестве и вскоре понимает, что в столице буквально все имеет свою цену, даже литературный успех и эмоции. Его поступки приводят к тому, что его друг Давид Сешар оказывается в долгах. И Люсьену придется решать, сможет ли он и дальше продолжать так жить и остаться верным своим мечтам.

"Ласточки Христовы"

Фильм рассказывает о событиях конца 2019 года в Черногории. 27 декабря парламент страны принял законопроект об изъятии церковной собственности у Сербской Православной Церкви. Тогда сотни тысяч человек во главе с митрополитом Амфилохием встали на соборную молитву, который за время своего служения построил и восстановил 700 храмов. Через его жизнь в фильме показана судьба Сербии.

Фильмы,ЦРУ,
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