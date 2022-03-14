Не только Альфред: достойные фильмы с Майклом Кейном

Сегодня британскому актеру, продюсеру и писателю Майклу Кейну исполняется 89 лет. У русских зрителей этот артист чаще всего ассоциируется с ролью дворецкого Альфреда в фильмах Нолана о Бэтмене. "Рамблер" подготовил подборку фильмов с участием Кейна, которые доказывают, что амплуа актера намного шире, чем может показаться на первый взгляд.

Фото: Кадр из фильма "Кингсман: Секретная служба" Кадр из фильма "Кингсман: Секретная служба"

Остин Пауэрс: Голдмембер, 2002

Появление Майкла Кейна в пародии на шпионские фильмы 60-х для некоторых зрителей до сих пор остается удивительным фактом. В этом фильме актер сыграл роль отца Остина Пауэрса – Найджела – которого похищает злодей-голландец Голдмембер. Чтобы помочь родственнику, Остин идет на сделку с врагом, Доктором Зло, и совершает прыжок во времени. И пусть роли в комедиях в карьере Майкла Кейна случались не часто, их ценность нельзя умалять.

Кингсман: Секретная служба, 2015

Тех, кто привык видеть Кейна в качестве “наставника”, роль в шпионском боевике Мэтью Вона наверняка разочаровала. Но только отличный актер мог сыграть такого персонажа, как Артур, не раскрыв всех карт. В образе главы секретной независимой организации, которая стоит на защите всего мира, Кейн демонстрирует не только привычные зрителю мудрость и сдержанность. Он также циничен, жесток и груб, что резко контрастирует с его привычным амплуа.

Гарри Браун, 2009

Кадр из фильма "Гарри Браун"

В этом фильме Майклу Кейну досталась роль бывшего пехотинца, который решил пойти наперекор системе. Он одинок, его близкие погибли – дочь, жена, лучший друг. Им движет месть. Поэтому, несмотря на преклонный возраст, герой Кейна – Гарри Браун – берет в руки оружие и идет войной на тех, кто по его мнению, виноват в гибели современного мира: торговцев наркотиками, хулиганов и сутенеров.

Молодость, 2015

Фрэд Баллинджер – известный композитор и дирижер. Вместе с дочерью Леной (Рэйчел Вайс) и лучшим другом Миком (Харви Кейтель) он находится в санатории в швейцарских Альпах. Когда Фрэда пригласили выступить для принца Филиппа (в честь его именин), герой Кейна отказывается. Ведь на это у него есть веская причина. Вокал к композиции, которую попросили исполнить, принадлежал его жене, которая страдает слабоумием и больше не может петь. Несмотря на все свое богатство и награды, Баллинджера преследуют годы, когда он игнорировал ее, оставив свою дряхлую возлюбленную в приюте в Венеции. “Молодость” — называют странным фильмом, полным сюрреализма: в нем Пол Дано играет Гитлера, монахи парят в воздухе, а Баллинджер дирижирует воображаемой симфонией из всех его прошлых муз.

Правила виноделов, 1999