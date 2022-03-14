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1 час назад

Церемонию вручения «Ники» перенесли с апреля на осень

Мира Маркина

Торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии «Ника» состоится осенью, а не весной. 35-я церемония вручения премии должна была пройти в апреле, однако Российская Академия кинематографических искусств изменила дату. Об этой сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление организаторов мероприятия.

Церемонию вручения «Ники» перенесли с апреля на осень
Фото: Кадр из фильма «Разжимая кулаки»Кадр из фильма «Разжимая кулаки»

Точная дата мероприятия пока неизвестна. Организаторы пообещали сообщить ее позднее.

«Совет Академии принял решение о переносе 35-й торжественной церемонии вручения Национальной кинематографической премии «Ника» на осень. Точную дату сообщим позднее».

В этом году на награду главной категории «Лучший фильм» претендуют шесть лент: «Иван Денисович» Глеба Панфилова, «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, «Медея» Александра Зельдовича, «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, «Купе номер 6» Юхо Куосманена, «Уроки фарси» Вадима Перельмана.

Помимо «Ники», на вторую половину 2022 года перенесли Московский международный кинофестиваль.

«Ника» — национальная кинематографическая премия. Победители получают статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники. Впервые церемония вручения премии состоялась в декабре 1988 года в Центральном доме кинематографистов.

Ранее «Рамблер» сообщал, что шоу «Вечерний Ургант» заблокировали на YouTube.

Фильмы,Кира Коваленко,Юхо Куосманен,Вадим Перельман,Александр Зельдович,Глеб Панфилов,Алексей Чупов,
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