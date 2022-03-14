Церемонию вручения «Ники» перенесли с апреля на осень

Торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии «Ника» состоится осенью, а не весной. 35-я церемония вручения премии должна была пройти в апреле, однако Российская Академия кинематографических искусств изменила дату. Об этой сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление организаторов мероприятия.