Российские фильмы, которые можно пересматривать бесконечно

Многие зрители ругают российский кинематограф, так как считают, что в нашей стране не снимали достойных фильмов. Однако многие картины люди пересматривают до сих пор, так как они по-прежнему захватывают своим сюжетом, а картинка радует глаз. И если некоторые фильмы неизвестны массовому зрителю, то некоторые идеи для просмотра лежат на поверхности. В материале “Рамблера” — российские фильмы, которые можно пересмотреть,и не один раз.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

“Черная молния” (2009)

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Еще один супергеройский фильм от Тимура Бекмамбетова, который при скромном бюджете в 8 миллионов долларов собрал в мировом прокате 21 миллион долларов. Фильм рассказывает о простом студенте, который получает в подарок от отца старенькую машину. Внезапно он обнаруживает, что она может летать. Сначала он пытается организовать собственный бизнес с подобным преимуществом, а потом становится настоящим защитником города от зла.

“Ночной дозор” (2004)

Кадр из фильма

Этот фильм принес славу известному российскому режиссеру Тимуру Бекмамбетову. Он стал знаковым для российского кино и открыл ему дорогу в мир отечественных блокбастеров. При бюджете в четыре миллиона долларов он собрал вы прокате 50 миллионов долларов. Картина получила “Золотого орла” за лучшую звукорежиссуру, а также была выдвинута на премию “Оскар” от нашей страны, но в шорт-лист не вошла. Спустя многие годы после премьеры лента с Константином Хабенским в главной роли остается популярной среди зрителей. Многие говорят, что при пересмотре находят там все новые смыслы и пасхалки.

“Притяжение” (2017)

Кадр из фильма

После премьеры фильм Федора Бондарчука подвергся критике, и его рейтинг остался низким. Картину ругали преимущественно за банальный сюжет и актерскую игру. Если сравнивать ее с зарубежными фантастическими фильмами, то разница действительно будет большой. Однако лента все еще сильно выделяется среди российских произведений. “Притяжение” стоит смотреть хотя бы из-за захватывающего сюжета, который держит в напряжении каждый раз при просмотре. А вот продолжение под названием “Вторжение” критики совсем не рекомендуют к просмотру.

“Лед” (2018)

Кадр из фильма

Фильм получил высокий рейтинг благодаря красивой истории и хорошо снятым сценам. Также создатели выбрали удачное время для его премьеры — картина вышла на большие экраны 14 февраля, благодаря чему сделала большую кассу. Однако и после дня влюбленных зрители продолжали идти на этот фильм. Аглая Тарасова, Милош Бикович и Саша Петров отлично справились с реализацией сюжета о фигуристке, которая получила серьезную травму во время выступления. Сюжет фильма заключается в том, что она пытается восстановиться, несмотря на череду неудач.

“Майор Гром: Чумной доктор” (2021)

Кадр из фильма