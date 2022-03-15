Кадр дня: как снимали постельную сцену в "Маленькой Вере"

Фильм "Маленькая Вера" стал, пожалуй, одним из самых скандальных в советском кино и первым, где была показана эротическая сцена. В 1988 году многие зрители в негодовании уходили в премьеры картины, на киностудию приходило множество писем с требованиями фильм запретить. И вместе с тем, в итоге "Маленькую Веру" посмотрел каждый пятый зритель СССР, чему немало способствовала та самая весьма откровенная сцена.
Стоит отметить, что изначально в сценарии эпизода с постельной сценой не было, но режиссер Василий Пичул хотел добавить в фильм что-то, что вызовет повышенный интерес зрителей, заставит говорить о картине. В итоге решили, что самым беспроигрышным вариантом станет эротика. Режиссеру удалось убедить Андрея Соколова и Наталью Негоду в необходимости этой сцены, более того, когда на худсовете ее предложили вырезать или переснять, Пичул сумел отстоять фильм в первоначальном виде.
Снимать откровенную сцену собралась вся команда, хотя требовалось присутствие только оператора, осветителя, режиссера и гримера. Но как уйти, если всем интересно! Молодые актеры нервничали и портили дубли. В итоге режиссер выставил за дверь всех, кроме оператора. Наталья Негода в одном из интервью потом говорила, что снимали эту сцену "в каком-то полуобморочном состоянии".