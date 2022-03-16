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1 час назад

Скончался советский актер Игорь Класс

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Актер советского и российского кино, театральный режиссер и педагог Игорь Класс умер на 83-м году жизни, сообщает РИАМО.

Умер актер Игорь Класс
Фото: Газета.RuГазета.Ru

О причинах смерти артиста не сообщается. Он скончался 13 марта.

Класс родился в Одессе 26 ноября 1939 года и окончил ЛГИТМИК в 1965 году.

За свою карьеру он исполнил свыше 100 киноролей. Он запомнился зрителям своими ролями в «Пиратах ХХ века», «Острове сокровищ», сериале «Битва за Москву» и других лентах.

Последней работой Класса в кино стало участие в документальной ленте «Мой мастер Класс», вышедшей в 2021 году.

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