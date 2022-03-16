Фильм с Кейджем получил 100-процентный рейтинг

Фильм «Невыносимая тяжесть огромного таланта», где Николас Кейдж играет самого себя, получил 100-процентный рейтинг. Об этом рейтинге свидетельствует оценка на агрегаторе Rotten Tomatoes. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Такой рейтинг картина получила получила после премьеры на американском фестивале искусств South by Southwest (SXSW). После этого фильм получил исключительно положительные отзывы от 17 критиков.

Согласно сюжету, Николас Кейдж теряет свою репутацию как актера, но все еще надеется получить роль в фильме Квентина Тарантино. Ему также начинает являться его версия из 90-х, которая ругает его за несостоявшуюся карьеру и участие в дешевых проектах.