Фильмы для тех, кто любит поесть

Что будет, если запретить повару творить? Он уйдет и откроет собственный ресторан. Именно так поступил герой фильма из новой подборки «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Повар на колесах» Кадр из фильма «Повар на колесах»

«Запретная кухня» (2019)

Кадр из фильма «Запретная кухня»

12-летний Эйбу обожает все, что связано с кулинарией. Он настолько сильно любит еду, что хочет стать профессиональным поваром. Но проблема в том, что ни один семейный обед не обходится без конфликта со стороны родственников. Поэтому мальчик с радостью отправляется в летний кулинарный лагерь, чтобы отточить свои навыки и познать искусство приготовления вкусной пищи. По приезде Эйбу знакомится с эксцентричным наставником. Им оказывается афро-бразильский шеф-повар.

«Повар на колесах» (2014)

Карл Каспер работает шефом в одном из лучших ресторанов Лос-Анжелеса. Вот только хозяином этого заведения является высокомерный человек, который заставляет повара готовить лишь то, что он утвердил в своем меню. Однажды ресторан посещает известный критик, который нелестно отзывается о блюдах шеф-повара. Не жилая с этим мериться, Карл принимает решение открыть свою закусочную на колесах, чтобы отыскать потерянное кулинарное вдохновение и попутно наладить отношения с семьей.

«Шеф» (2012)