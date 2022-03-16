Фильмы для тех, кто любит поесть

Что будет, если запретить повару творить? Он уйдет и откроет собственный ресторан. Именно так поступил герой фильма из новой подборки «Рамблера».
12-летний Эйбу обожает все, что связано с кулинарией. Он настолько сильно любит еду, что хочет стать профессиональным поваром. Но проблема в том, что ни один семейный обед не обходится без конфликта со стороны родственников. Поэтому мальчик с радостью отправляется в летний кулинарный лагерь, чтобы отточить свои навыки и познать искусство приготовления вкусной пищи. По приезде Эйбу знакомится с эксцентричным наставником. Им оказывается афро-бразильский шеф-повар.
Карл Каспер работает шефом в одном из лучших ресторанов Лос-Анжелеса. Вот только хозяином этого заведения является высокомерный человек, который заставляет повара готовить лишь то, что он утвердил в своем меню. Однажды ресторан посещает известный критик, который нелестно отзывается о блюдах шеф-повара. Не жилая с этим мериться, Карл принимает решение открыть свою закусочную на колесах, чтобы отыскать потерянное кулинарное вдохновение и попутно наладить отношения с семьей.
К известному на весь Париж шеф-повару Александру Лагарту посетители записываются на обед за целый месяц. Но несмотря на весь оглушительный успех Лагарта, вышестоящее руководство им недовольно. Куратор по пищевым продуктам Станислав настаивает на использовании замороженных продуктов в ущерб натуральным и свежим ингредиентам. Но повар наотрез отказывается от этой идеи, но уловками в холодильнике появляются вакуумные пакеты. Кроме того, Станислав делает все, чтобы команда Александра распалась.