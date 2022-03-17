Кадр дня: как снимали невесомость в фильме "Аполлон-13"

Режиссер фильма об одном из самых драматических моментов освоения космоса Рон Ховард хотел максимально правильно и правдиво показать условия невесомости. Для съемок таких сцен использовали специальный тренажер: самолет, летающий по параболе на большой высоте, воссоздавая невесомость. Именно в нем были установлены декорации космического корабля.

Актерам Тому Хэнксу, Кевину Бэйкону и Биллу Пэкстону пришлось пролететь на самолете-тренажере по параболе более 500 раз за 14 дней, пока шли съемки эпизодов, в которых их герои пребывают в невесомости. При этом исполнителям главных ролей было необходимо не просто хорошо отыграть эпизод, но и выполнить определенные требования. Когда начиналась имитация невесомости, актерам необходимо было уложиться в 23 секунды, чтобы отстегнуться от кресел, сделать кадр, перелететь обратно и вновь пристегнуться.