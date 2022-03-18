Почему французы сменили неприличное название «Летят журавли»

Советский черно-белый художественный фильм 1957 года с большим успехом прошел в прокате Европы. Картина стала лауреатом «Золотой пальмовой ветви» Международного Каннского кинофестиваля и единственным советским фильмом, который удостоился данной награды.
С французским языком вышла неувязка. Дословным переводом фразы «летят журавли» было бы les grues volent.
Дословный перевод названия обретал второй смысл — «путаны воруют». Это совсем не согласовывалось с посылом фильма.
Поэтому журавлей в названии сменили на аистов (les cigognes), которые не летели, а пролетали (passent). Итоговое название картины — Quand passent les cigognes («Когда пролетают аисты»).
Несмотря на измененное название, картина стала большим хитом во Франции. В год показа ее посмотрели свыше 5,4 млн человек — больше было только в Советском Союзе (28 млн).