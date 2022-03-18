Почему французы сменили неприличное название «Летят журавли»

Советский черно-белый художественный фильм 1957 года с большим успехом прошел в прокате Европы. Картина стала лауреатом «Золотой пальмовой ветви» Международного Каннского кинофестиваля и единственным советским фильмом, который удостоился данной награды.

Фото: «Летят журавли» «Летят журавли»

Как назывался фильм «Летят журавли» в разных странах?

В Великобритании: The Cranes Are Flying (дословно — «Журавли летят»);

В Испании: Cuando pasan las cigüeñas (дословно — «Когда пролетают аисты»);

Во Франции: Quand passent les cigognes (дословно — «Когда пролетают аисты»);

С французским языком вышла неувязка. Дословным переводом фразы «летят журавли» было бы les grues volent.

Но слово (la) grue переводится как «журавль», но на сленге также имеет значение «уличная девка», «дура», «путана»;

Глагол voler имеет два значения — «лететь» и «воровать».

Дословный перевод названия обретал второй смысл — «путаны воруют». Это совсем не согласовывалось с посылом фильма.

Поэтому журавлей в названии сменили на аистов (les cigognes), которые не летели, а пролетали (passent). Итоговое название картины — Quand passent les cigognes («Когда пролетают аисты»).