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47 минут назад

Почему во Франции сменили неприличное название фильма «Летят журавли»

Дарья Амосова

Советский черно-белый художественный фильм 1957 года с большим успехом прошел в прокате Европы. Картина стала лауреатом «Золотой пальмовой ветви» Международного Каннского кинофестиваля и единственным советским фильмом, который удостоился данной награды.

Почему французы сменили неприличное название «Летят журавли»
Фото:  «Летят журавли» «Летят журавли»

Как назывался фильм «Летят журавли» в разных странах?

  • В Великобритании: The Cranes Are Flying (дословно — «Журавли летят»);
  • В Испании: Cuando pasan las cigüeñas (дословно — «Когда пролетают аисты»);
  • Во Франции: Quand passent les cigognes (дословно — «Когда пролетают аисты»);

С французским языком вышла неувязка. Дословным переводом фразы «летят журавли» было бы les grues volent.

  • Но слово (la) grue переводится как «журавль», но на сленге также имеет значение «уличная девка», «дура», «путана»;
  • Глагол voler имеет два значения — «лететь» и «воровать».

Дословный перевод названия обретал второй смысл — «путаны воруют». Это совсем не согласовывалось с посылом фильма.

Поэтому журавлей в названии сменили на аистов (les cigognes), которые не летели, а пролетали (passent). Итоговое название картины — Quand passent les cigognes («Когда пролетают аисты»).

Несмотря на измененное название, картина стала большим хитом во Франции. В год показа ее посмотрели свыше 5,4 млн человек — больше было только в Советском Союзе (28 млн).

Фильмы,Летят журавли,
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