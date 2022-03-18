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2 часа назад

Кадр дня: как обманул зрителей Старик Хоттабыч

Мария Кимакович

Советский фильм "Старик Хоттабыч", премьера которого состоялась 12 июля 1957 года, для своего времени был настоящим прорывом по количеству и качеству спецэффектов. Съемки картины были масштабными и весьма дорогими. Многие эпизоды стали по-настоящему легендарными, а все дети СССР, наверно, завидовали Хоттабычу, когда видели, в каких количествах он поедает в одном из эпизодов вкуснейшее эскимо.

Кадр дня: как обманул зрителей Старик Хоттабыч
Фото: Кадр из фильма "Старик Хоттабыч"Кадр из фильма "Старик Хоттабыч"

Правда, завидовать на самом деле было нечему. Исполнитель роли джинна с волшебной бородой Николай Волков мороженое на съемках даже не попробовал. Дело в том, что актер, которому по сценарию необходимо было съесть огромное количество эскимо, от этой перспективы пришел в ужас. Нет, Волков не ненавидел мороженое, но настолько много холодного десерта не ел никогда. Но даже дело было не в этом. Николай Волков оценил масштаб проблемы с точки зрения профессионализма: актер опасался, что после такого количества порций съеденного эскимо у него может заболеть горло или пропасть голос. Поэтому в кадрах, где Старик Хоттабыч с удовольствием поглощает эскимо, Волков на самом деле лакомится глазированными сырками. Говорят, во время множества дублей, он съел их такое количество, что смотреть на этот десерт не мог до конца жизни.

Фильмы,Старик Хоттабыч,Николай Волков,
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