Кадр дня: как обманул зрителей Старик Хоттабыч

Советский фильм "Старик Хоттабыч" , премьера которого состоялась 12 июля 1957 года, для своего времени был настоящим прорывом по количеству и качеству спецэффектов. Съемки картины были масштабными и весьма дорогими. Многие эпизоды стали по-настоящему легендарными, а все дети СССР, наверно, завидовали Хоттабычу, когда видели, в каких количествах он поедает в одном из эпизодов вкуснейшее эскимо.

Правда, завидовать на самом деле было нечему. Исполнитель роли джинна с волшебной бородой Николай Волков мороженое на съемках даже не попробовал. Дело в том, что актер, которому по сценарию необходимо было съесть огромное количество эскимо, от этой перспективы пришел в ужас. Нет, Волков не ненавидел мороженое, но настолько много холодного десерта не ел никогда. Но даже дело было не в этом. Николай Волков оценил масштаб проблемы с точки зрения профессионализма: актер опасался, что после такого количества порций съеденного эскимо у него может заболеть горло или пропасть голос. Поэтому в кадрах, где Старик Хоттабыч с удовольствием поглощает эскимо, Волков на самом деле лакомится глазированными сырками. Говорят, во время множества дублей, он съел их такое количество, что смотреть на этот десерт не мог до конца жизни.