Пять фильмов, в которых злодеи спасли героев

Может ли самый отпетый злодей совершить поступок, достойный героя? Еще как. Сегодня в пятерке “Рамблера” герои кино и анимации, которые попытались искупить свои грехи.

Фото: Кадр из фильма “Тор-2: Царство тьмы” Кадр из фильма “Тор-2: Царство тьмы”

Локи, “Тор-2: Царство тьмы”

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Немногие персонажи киновселенной Marvel претерпели такие радикальные изменения, как Локи – сводный брат Тора. И в фильме 2013 года мы видим первые задатки героизма, присущие богу обмана. В кульминационной сцене, когда Тор пытается уничтожить токсичный эфир своей молнией, Локи спешит защитить Джейн Фостер, возлюбленную громовержца. Он же помогает уничтожить предводителя темных эльфов, прикрепив на его тело гранату с черной дырой. Однако говорить о том, что Локи в корне изменился, пока рано. Свидетельство тому – финальная сцена фильма.

Ти-Рекс, “Парк Юрского периода”

Кадр из фильма “Парк Юрского периода”

Появление гигантского динозавра Ти-Рекса в этом фильме впечатляет. После побега из своего вольера он открывает счетчик человеческих жертв, съев юриста Дональда, спрятавшегося в туалете. Но, в конце концов, именно кровожадный Ти-Рекс спасает главных героев. В заключительном акте фильма на них охотятся маленькие, но чрезвычайно опасные велоцирапторы. В центре для посетителей парка Юрского периода герои оказываются в ловушке. И подоспевший Ти-Рекс, который съедает хищников, дает шанс Алану, Элли, Тимми и Лекси для побега.

Магнито, “Люди Икс-2”

Кадр из фильма “Люди Икс-2”

Старый враг Людей Икс Магнито практически не был замечен в стремлении объединиться или вовсе примкнуть к команде ради благой цели. Однако это не мешает ему совершать благородные поступки. Когда сверхзвуковой самолет Людей Икс преследует пара истребителей, мутанту Шторм удается заставить пилотов катапультироваться. Но один из них успевает выпустить две ракеты по воздушному судну беглецов. Мутант Джин Грей уничтожает одну из них с помощью телекинеза, но вторая взрывается слишком близко к самолету. Он стремительно падает, но внезапно перестает резко сбрасывать высоту и останавливается в нескольких метрах от земли. На поляне мы видим Мистик и Магнито. Последний использовал свои силы, чтобы не дать мутантам погибнуть.

Диего, ”Ледниковый период”

Кадр из мультфильма ”Ледниковый период”

Представители семейства кошачьих в мультфильмах очень часто изображаются злодеями. Не стал исключением и саблезубый тигр Диего. Он присоединяется к мамонту Мэни и ленивцу Сиду, чтобы улучить момент и украсть человеческого детеныша, которого герои хотят вернуть в “стаю”. Однако Диего, обретая друзей, отступает от первоначального плана и превращается в преданного защитника малыша.

Северус Снейп, “Гарри Поттер и философский камень”

Кадр из фильма “Гарри Поттер и философский камень”