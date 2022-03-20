Пять фильмов, в которых злодеи спасли героев

Может ли самый отпетый злодей совершить поступок, достойный героя? Еще как. Сегодня в пятерке “Рамблера” герои кино и анимации, которые попытались искупить свои грехи.
Немногие персонажи киновселенной Marvel претерпели такие радикальные изменения, как Локи – сводный брат Тора. И в фильме 2013 года мы видим первые задатки героизма, присущие богу обмана. В кульминационной сцене, когда Тор пытается уничтожить токсичный эфир своей молнией, Локи спешит защитить Джейн Фостер, возлюбленную громовержца. Он же помогает уничтожить предводителя темных эльфов, прикрепив на его тело гранату с черной дырой. Однако говорить о том, что Локи в корне изменился, пока рано. Свидетельство тому – финальная сцена фильма.
Появление гигантского динозавра Ти-Рекса в этом фильме впечатляет. После побега из своего вольера он открывает счетчик человеческих жертв, съев юриста Дональда, спрятавшегося в туалете. Но, в конце концов, именно кровожадный Ти-Рекс спасает главных героев. В заключительном акте фильма на них охотятся маленькие, но чрезвычайно опасные велоцирапторы. В центре для посетителей парка Юрского периода герои оказываются в ловушке. И подоспевший Ти-Рекс, который съедает хищников, дает шанс Алану, Элли, Тимми и Лекси для побега.
Старый враг Людей Икс Магнито практически не был замечен в стремлении объединиться или вовсе примкнуть к команде ради благой цели. Однако это не мешает ему совершать благородные поступки. Когда сверхзвуковой самолет Людей Икс преследует пара истребителей, мутанту Шторм удается заставить пилотов катапультироваться. Но один из них успевает выпустить две ракеты по воздушному судну беглецов. Мутант Джин Грей уничтожает одну из них с помощью телекинеза, но вторая взрывается слишком близко к самолету. Он стремительно падает, но внезапно перестает резко сбрасывать высоту и останавливается в нескольких метрах от земли. На поляне мы видим Мистик и Магнито. Последний использовал свои силы, чтобы не дать мутантам погибнуть.
Представители семейства кошачьих в мультфильмах очень часто изображаются злодеями. Не стал исключением и саблезубый тигр Диего. Он присоединяется к мамонту Мэни и ленивцу Сиду, чтобы улучить момент и украсть человеческого детеныша, которого герои хотят вернуть в “стаю”. Однако Диего, обретая друзей, отступает от первоначального плана и превращается в преданного защитника малыша.
Мрачный и грозный профессор Хогвартса Северус Снейп ведет себя с Гарри Поттером то как чрезмерно требовательный учитель, то как задира, потворствующий противникам юного волшебника. Вот только он далеко не такой циничный и озлобленный, каким может показаться на первый взгляд. Снейп пытается помочь Гарри во время его первого турнира в квиддич, когда метлу мальчика заколдовали. Он берет на себя убийство Дамблдора, чтобы спасти Драко Малфоя от гнева Волан-де-Морта. Спасает детей от пожирателей смерти.