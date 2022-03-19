Как россияне реагируют на возвращение «Брата» в кино

«На Брата схожу 100%. Тем более, учитывая тот факт, что кроме Dont Look Up ["Не смотрите наверх" — прим. ред.] за последние годы [ничего] нормального и не выходило <...> И это не наброс, и не попытка оправдать „импортозамещение“, т.к. я ждал "Бэтмена". Но увы, так же как и игрострой, — киношная индустрия сильно деграднула, обленилась и обнаглела», — пишет пользователь на сайте dtf.ru.