Как россияне реагируют на возвращение «Брата» в кино

Крупные студии Голливуда, включая Walt Disney и Warner Bros., прекратили показ своих картин на территории РФ. Стриминговый сервис Netflix объявил о приостановке работы в России. В последний момент отменены ожидаемые премьеры: боевик «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном, пиксаровский мультфильм «Я краснею», триллер про вампиров «Морбиус». Ассоциация владельцев кинотеатров России заявляет, что сети кинотеатров могут потерять до 80% выручки, а «количество и качество российских кинофильмов, выходящих в публичный прокат, не позволяет закрыть полную потребность кинотеатров в контенте».
Чтобы заполнить пустоты в расписании, российские кинотеатры начинают повторный показ отечественных картин. Так, с 24 марта в кино покажут дилогию «Брат» Алексея Балабанова. Повторный показ приурочен к 25-летию картины. Кроме того, в кино повторно выйдет российская комедия «Холоп», спортивная драма «Движение вверх», мультфильмы «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», франшиза «Три богатыря». Как на новое старое кино реагируют зрители?
Если начинать с хорошего — зрители любят «Брата».
«На Брата схожу 100%. Тем более, учитывая тот факт, что кроме Dont Look Up ["Не смотрите наверх" — прим. ред.] за последние годы [ничего] нормального и не выходило <...> И это не наброс, и не попытка оправдать „импортозамещение“, т.к. я ждал "Бэтмена". Но увы, так же как и игрострой, — киношная индустрия сильно деграднула, обленилась и обнаглела», — пишет пользователь на сайте dtf.ru.
«Фильм „Брат“ — лучший после гибели Союза. Там отображен настоящий герой нашего (90-х) времени», — комментарий пользователя на сайте ura.news.
Однако зрители считают, что контекст для показа неподходящий.
«Может лучше „Дурака“ или тот же „Завод“?», «„Иди и смотри“, „Иваново детство“, пришло ваше время», «Давай сразу „Майор“, „Жить“ и „Левиафан“, что уж», — отмечают комментаторы на сайте dtf.ru.
«При всех симпатиях к исполнителю главной роли, Сергею Бодрову (мл.), фильм в обоих частях — ну грустная грусть. Парень отвоевал...», — комментарий пользователя на сайте ngs.ru.
Время романтики 90-х уже прошло, считает часть зрителей.
«Да, давайте начнем „Брата“ крутить, „Бригады“, „Жмурки“ и прочее „пацанское“ кино. Во время великой депрессии, когда половина людей останется без работы, а вторая будет [часть тела] без соли доедать, только и остается лишний раз мотивировать на криминал»,
«Да блин, опять же „Брата“ неправильно поймут. И в первый раз то не поняли», — отмечают пользователи на сайте dtf.ru.
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