Американский мультфильм «История игрушек» вышел в прокат в 1995 году. За время показа кинолента собрала более 191 миллиона долларов, став самым кассовым фильмом года. Над его созданием работало сразу две крупнейшие киностудии — «Pixar» и Walt Disney .

В мультипликационном фильме есть сцена, где игрушечные солдатики выполняют задание. Их целью было доставить рацию в комнату детей, которые раскрывают подарки, чтобы узнать, кого им подарят. Чтобы нарисовать зеленых человечков максимально реалистичными, аниматорам пришлось целый день ходить в туфлях, прибитых к полу. Об этом в своем TikTok-аккаунте рассказал блогер @v_kratce.