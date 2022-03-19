Жажда победы: фильмы для реальных футбольных фанатов

Одних завораживает игра, других —история, а третьих — столкновение фанатов клубов. «Рамблер» сделал подборку, в которой каждый футбольный болельщик найдет для себя что-то интересное.
Сантьяго Муньес — парень, мечтающий построить профессиональную футбольную карьеру, и для достижения этой цели он готов на все. Несмотря на то, что родился он в скромном городке и в не самой богатой семье, он уверен в том, что однажды сможет добиться желаемого. Накопив необходимую сумму денег, он покупает билет в Великобританию — родину футбола. Именно там Сантьяго планирует начать карьеру и попасть в один из местных клубов, но сделать это оказывается сложнее, чем он думал. Так спортсмен сталкивается с первыми серьезными неудачами и настоящим разочарованием.
В начале двадцатого века несколько энтузиастов из разных стран Европы решили реализовать свою мечту — создать футбольную организацию, которая смогла бы объединить весь мир. Она получила название FIFA. Сюжет фильма основан на реальных событиях и рассказывает о возникновении Кубка мира, а также о трех людях, которые всячески способствовали проведению этого турнира. Жюль Рюме, Авеланж Жоао и Йозеф Блаттер — три совершенно разных человека, которые жили в разных странах и в разное время. Каждый из них посвятил свою жизнь этой организации: они наживали врагов, шли на компромиссы, сталкивались с предательством, но всегда делали все для того, чтобы Чемпионат мира стал реальностью.
Мэтт Бакнер был отчислен из Гарварда за преступление, которое не совершал. Он бежит в Лондон к своей сестре в поисках убежища. Муж сестры по имени Стив знакомит беженца с младшим братом Питом, с которым они сразу находят общий язык. Отправившись на футбольный матч любимой команды Пита Вест Хэм Юнайтед, ребята заскакивают в бар, где Пит знакомит Мэтта с остальными членами фанатской группировки. После матча происходит серьезная потасовка между болельщиками команд, в которой Мэтту, мимо воли, пришлось принять участие. Так американский парень знакомится с другой стороной футбольного мира — жестокой, фанатичной, часто безумной.
Четверо полицейских получают задание по внедрению в группу футбольных хулиганов Собаки, чтобы выяснить личности их главарей и тех, кто оказался причастен к массовым футбольным беспорядкам. Полицейские начинают свое внедрение с того, что знакомятся с некоторыми членами банды в одном из лондонских пабов и собираются поехать с ними на выезд за клуб второго дивизиона Шедвел. Одному из полицейских удается принять участие в беспорядках во время очередного выезда. Он всерьез увлекается этим делом, после чего у него начинаются серьезные неприятности дома и на работе.