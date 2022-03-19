Жажда победы: фильмы для реальных футбольных фанатов

Одних завораживает игра, других —история, а третьих — столкновение фанатов клубов. «Рамблер» сделал подборку, в которой каждый футбольный болельщик найдет для себя что-то интересное.

Фото: Кадр из фильма «Гол!» Кадр из фильма «Гол!»

«Гол!» (2005)

Сантьяго Муньес — парень, мечтающий построить профессиональную футбольную карьеру, и для достижения этой цели он готов на все. Несмотря на то, что родился он в скромном городке и в не самой богатой семье, он уверен в том, что однажды сможет добиться желаемого. Накопив необходимую сумму денег, он покупает билет в Великобританию — родину футбола. Именно там Сантьяго планирует начать карьеру и попасть в один из местных клубов, но сделать это оказывается сложнее, чем он думал. Так спортсмен сталкивается с первыми серьезными неудачами и настоящим разочарованием.

«Лига мечты» (2014)

Кадр из фильма «Лига мечты»

В начале двадцатого века несколько энтузиастов из разных стран Европы решили реализовать свою мечту — создать футбольную организацию, которая смогла бы объединить весь мир. Она получила название FIFA. Сюжет фильма основан на реальных событиях и рассказывает о возникновении Кубка мира, а также о трех людях, которые всячески способствовали проведению этого турнира. Жюль Рюме, Авеланж Жоао и Йозеф Блаттер — три совершенно разных человека, которые жили в разных странах и в разное время. Каждый из них посвятил свою жизнь этой организации: они наживали врагов, шли на компромиссы, сталкивались с предательством, но всегда делали все для того, чтобы Чемпионат мира стал реальностью.

«Хулиганы Зеленой улицы» (2005)

Кадр из фильма «Хулиганы Зеленой улицы»

Мэтт Бакнер был отчислен из Гарварда за преступление, которое не совершал. Он бежит в Лондон к своей сестре в поисках убежища. Муж сестры по имени Стив знакомит беженца с младшим братом Питом, с которым они сразу находят общий язык. Отправившись на футбольный матч любимой команды Пита Вест Хэм Юнайтед, ребята заскакивают в бар, где Пит знакомит Мэтта с остальными членами фанатской группировки. После матча происходит серьезная потасовка между болельщиками команд, в которой Мэтту, мимо воли, пришлось принять участие. Так американский парень знакомится с другой стороной футбольного мира — жестокой, фанатичной, часто безумной.

«Удостоверение» (1995)

Кадр из фильма «Удостоверение»