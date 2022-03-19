Принц Гарри и Меган Маркл могут появиться на вручении «Оскара»

Таблоид The Sun со ссылкой на источник, близкий к принцу Гарри и его жене Меган Маркл, сообщает о том, что супруги хотели бы принять участие в церемонии вручения наград премии «Оскар». В частности, объявить победителей в номинации «Лучший фильм».

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«В этом году с их стороны это был бы удачный ход. Они могли бы воспользоваться возможностью и произнести страстную речь, вероятнее всего, о событиях на Украине», — так прокомментировал эту информацию инсайдер.

Появление принца Гарри на церемонии может вызвать неоднозначную реакцию королевской семьи, ведь совсем недавно он отказался посетить поминальную службу в годовщину смерти принца Филиппа.

«Если он все же придет, это будет контрольным ударом, нанесенным королевской семье. Ведь в таком случае получается, что он слишком боится лететь в Лондон, где полиция не способна его защитить, однако в Голливуде с легкостью выступает перед огромной аудиторией театра «Долби»», – уточнил источник.