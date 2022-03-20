Киллер в юбке: лучшие экшн-фильмы с женщинами

Под нежной оболочкой может скрываться безжалостная убийца. Смотрите новую подборку «Рамблера» о женщинах-киллерах.
Агент ЦРУ Эвелин Солт в ходе допроса русского разведчика узнает о «Дне Икс». Эта операция была задумана Советским Союзом еще во времена холодной войны, однако планы по ее реализации продолжают существовать. По информации агента, в спецслужбах США находится много законспирированных сотрудников русской разведки, которые пытаются осуществить план по разрушению Соединенных Штатов. В ходе проведения операции, все указывает на то, что Солт — крот.
Берлин, 1989 год. В разгар холодной войны русские, британцы и американцы борются за объединенный список шпионов. Лoppeйн Бpoтoн — агент британской разведки, а по совместительству любительница высоких сапог и водки со льдом. В неспокойном Берлине, куда ее направляют с заданием вернуть бесценное досье, она вынуждена объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем. Вместе им предстоит проложить путь через тернии смертельных шпионских игр.
В детстве Анна оказалась на грани между жизнью и смертью, но была спасена киллером Муди. Он не только сохранил ей жизнь, но и сделал частью своей семьи, обучив ее всему, что умеет сам. Теперь Анна — одна из лучших наемников в мире. Ее уважают и боятся. Она всегда требует за свои услуги круглые суммы, но гарантирует качество исполнения. Однажды Муди жестоко убивают, и его подопечная клянется себе, что найдет всех, кто несет ответственность за смерть самого близкого в её жизни человека.