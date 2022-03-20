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2 часа назад

Киллер в юбке: лучшие экшн-фильмы с женщинами

РамблерРамблер

Под нежной оболочкой может скрываться безжалостная убийца. Смотрите новую подборку «Рамблера» о женщинах-киллерах.

Киллер в юбке: лучшие экшн-фильмы с женщинами
Фото: Кадр из фильма «Солт»Кадр из фильма «Солт»

«Солт» (2010)

Агент ЦРУ Эвелин Солт в ходе допроса русского разведчика узнает о «Дне Икс». Эта операция была задумана Советским Союзом еще во времена холодной войны, однако планы по ее реализации продолжают существовать. По информации агента, в спецслужбах США находится много законспирированных сотрудников русской разведки, которые пытаются осуществить план по разрушению Соединенных Штатов. В ходе проведения операции, все указывает на то, что Солт — крот.

«Взрывная блондинка» (2017)

Кадр из фильма «Взрывная блондинка»

Берлин, 1989 год. В разгар холодной войны русские, британцы и американцы борются за объединенный список шпионов. Лoppeйн Бpoтoн — агент британской разведки, а по совместительству любительница высоких сапог и водки со льдом. В неспокойном Берлине, куда ее направляют с заданием вернуть бесценное досье, она вынуждена объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем. Вместе им предстоит проложить путь через тернии смертельных шпионских игр.

«Кодекс киллера» (2021)

Кадр из фильма «Кодекс киллера»

В детстве Анна оказалась на грани между жизнью и смертью, но была спасена киллером Муди. Он не только сохранил ей жизнь, но и сделал частью своей семьи, обучив ее всему, что умеет сам. Теперь Анна — одна из лучших наемников в мире. Ее уважают и боятся. Она всегда требует за свои услуги круглые суммы, но гарантирует качество исполнения. Однажды Муди жестоко убивают, и его подопечная клянется себе, что найдет всех, кто несет ответственность за смерть самого близкого в её жизни человека.

Фильмы,Солт,Взрывная блондинка,ЦРУ,
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