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4 часа назад

Анонсирована дата выхода новой части фильма "Крик"

Стелла Шмель

Фильм "Крик" получил зеленый свет на съемки еще одной части.

Анонсирована дата выхода новой части фильма "Крик"
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Кинокомпания Paramount Pictures назвала дату выхода новой части киноленты. Об этом пишет издание Variety.

Это будет уже шестой по счету фильм из данной киновселенной. Премьера новой части состоится 31 марта 2023 года. Но пока работа над картиной еще не началась, старт намечен на лето 2022 года.

Уже известно, что сценаристами выступят Джеймс Вандербильт и Гай Басик. Также в качестве режиссеров в проект вернутся Тайлер Джиллетт и Мэттью Беттинелли. О составе актеров пока информации нет.

Ранее мы писали, что сериал "Настоящий детектив" получит продолжение.

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