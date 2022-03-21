Какие кинотеатры заморозят цены на билеты в кино?

Кинотеатры России не планируют повышать цены на билеты и ассортимент кинобаров на фоне роста стоимости товаров и услуг, информирует издание "Ведомость", ссылаясь на представителей 5 киносетей Объединенной киносети "Синема парк" и "Формула кино", "Премьер-зала", "Каро", "Киномакса" и "Синема стар".
"Цель - сохранить его [такой способ развлечения] доступным и актуальным для людей, даже несмотря на резко повышающиеся затраты на лампы и комплектующие к проекторам, стоимость которых увеличилась на 80% из-за курса валюты", — заявляет в интервью с изданием генеральный директор Объединенной киносети "Синема парк" и "Формула кино" Алексей Васясин.