Фильмы с Гари Олдманом, которые впечатлят всю семью

Звезда «Гарри Поттера» Гари Олдман отмечает день рождения – 21 марта ему исполнилось 64 года. В честь праздника «Рамблер» собрал классные фильмы с участием актера, которые приятно удивят всю семью.

Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса" Кадр из фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса"

«Леон» (1994)

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Культовый криминальный триллер Люка Бессона о профессиональном убийце Леоне, который неожиданно для себя самого решает помочь 11-летней соседке Матильде, семью которой убили коррумпированные полицейские. В главных ролях: Жан Рено, Натали Портман, Гари Олдман и другие.

Кадр из фильма "Леон"

«Пятый элемент» (1997)

Участь спасти человечество выпадает на долю нью-йоркского таксиста Корбена Далласа. Победить вселенское зло можно, только лишь собрав воедино четыре элемента (они же стихии – земля, вода, воздух и огонь) и добавив к ним загадочный пятый элемент. В главных ролях: Брюс Уиллис, Мила Йовович, Гари Олдман и другие.

«Трасса 60» (2001)

Нил Оливер доволен своей жизнью: у него обеспеченные родители, хорошая невеста и впереди блестящая карьера юриста. Однако с недавних пор ему по ночам стала сниться загадочная девушка, которую он никак не может выбросить из головы… Чтобы ее разыскать, он отправляется в рискованное путешествие по автостраде 60, которой нет ни на одной карте США. В главных ролях: Джеймс Марсден и Гари Олдман.

«Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004)

Третья часть поттерианы рассказывает о Гарри Поттере, Роне и Гермионе, которые возвращаются уже на третий курс школы чародейства и волшебства Хогвартс. На этот раз они должны раскрыть тайну узника (роль Сириуса исполнил Гари Олдман), сбежавшего из тюрьмы Азкабан, чье пребывание на воле создает для Гарри смертельную опасность…

«Книга Илая» (2009)

Боевик-притча с Дензелом Вашингтоном и Гари Олдманом о страннике, который спасает Библию в постапокалиптическом мире. Однажды он прибывает в мрачные края, где когда-то была цветущая Калифорния, а теперь это сущий ад, где бесчинствует тиран Карнеги.

«Планета обезьян: Революция» (2014)

Умный блокбастер от Мэтта Ривза о выживших после эпидемии людях, которые объявляют войну мудрым обезьянам. Поначалу между соперниками устанавливается хрупкий мир, но он оказывается недолговечным. Обезьяны и люди находятся на грани войны, в ходе которой выяснится, кто из них в будущем станет безраздельно править планетой.

«Манк» (2020)

Нью-йоркский острослов Герман Манкевич уединяется в домике посреди пустыни Мохаве и вспоминает последние годы, проведенные в Голливуде, чтобы перенести опыт личного общения с воротилами бизнеса в сценарий. В главных ролях блестящий актерский состав: Гари Олдман, Аманда Сайфред, Лили Коллинз и другие.