Фильмы с Гари Олдманом, которые впечатлят всю семью

Звезда «Гарри Поттера» Гари Олдман отмечает день рождения – 21 марта ему исполнилось 64 года. В честь праздника «Рамблер» собрал классные фильмы с участием актера, которые приятно удивят всю семью.
Культовый криминальный триллер Люка Бессона о профессиональном убийце Леоне, который неожиданно для себя самого решает помочь 11-летней соседке Матильде, семью которой убили коррумпированные полицейские. В главных ролях: Жан Рено, Натали Портман, Гари Олдман и другие.
Участь спасти человечество выпадает на долю нью-йоркского таксиста Корбена Далласа. Победить вселенское зло можно, только лишь собрав воедино четыре элемента (они же стихии – земля, вода, воздух и огонь) и добавив к ним загадочный пятый элемент. В главных ролях: Брюс Уиллис, Мила Йовович, Гари Олдман и другие.
Нил Оливер доволен своей жизнью: у него обеспеченные родители, хорошая невеста и впереди блестящая карьера юриста. Однако с недавних пор ему по ночам стала сниться загадочная девушка, которую он никак не может выбросить из головы… Чтобы ее разыскать, он отправляется в рискованное путешествие по автостраде 60, которой нет ни на одной карте США. В главных ролях: Джеймс Марсден и Гари Олдман.
Третья часть поттерианы рассказывает о Гарри Поттере, Роне и Гермионе, которые возвращаются уже на третий курс школы чародейства и волшебства Хогвартс. На этот раз они должны раскрыть тайну узника (роль Сириуса исполнил Гари Олдман), сбежавшего из тюрьмы Азкабан, чье пребывание на воле создает для Гарри смертельную опасность…
Боевик-притча с Дензелом Вашингтоном и Гари Олдманом о страннике, который спасает Библию в постапокалиптическом мире. Однажды он прибывает в мрачные края, где когда-то была цветущая Калифорния, а теперь это сущий ад, где бесчинствует тиран Карнеги.
Умный блокбастер от Мэтта Ривза о выживших после эпидемии людях, которые объявляют войну мудрым обезьянам. Поначалу между соперниками устанавливается хрупкий мир, но он оказывается недолговечным. Обезьяны и люди находятся на грани войны, в ходе которой выяснится, кто из них в будущем станет безраздельно править планетой.
Нью-йоркский острослов Герман Манкевич уединяется в домике посреди пустыни Мохаве и вспоминает последние годы, проведенные в Голливуде, чтобы перенести опыт личного общения с воротилами бизнеса в сценарий. В главных ролях блестящий актерский состав: Гари Олдман, Аманда Сайфред, Лили Коллинз и другие.