Что смотреть в кино с 24 марта

Премьеры недели в подборке "Рамблера".
Драма о страдающем деменцией пожилом мужчине в исполнеии Энтони Хопкинса зрителям онлайн кинотеатров стала доступна в июне 2021 года. Теперь же картину можно увидеть и на больших экранах. Главный герой после долгих уговоров переезжает жить к дочери, поскольку, по ее мнению, из-за болезни не способен оставаться один. Но после этого переезда его здоровье только ухудшается.
Мама и папа Маруси и Лены решают пожениться. Они любят друг друга и хотят, чтобы все вместе они стали счастливой семьей. А вот девочки не в восторге от решения родителей: им приходится стать сестрами и делить все на двоих. И комната, и друзья и класс, все становится общим. Но главное — внимание родителей, ведь за него теперь тоже приходится бороться. Лену и Марусю такое положение дел не устраивает, обе девочки хотят вернуть прежнюю жизнь, но для этого необходимо поссорить родителей.
Диана с дочерью Хлоей живут в полнейшей изоляции. Диана чрезмерно заботлива и буквально душит дочь своей гиперопекой. Хлоя прикована к инвалидному креслу, пьет множество таблеток, не общается со сверстниками и безоговорочно верит матери. Но однажды она обнаруживает странные документы и начинает подозревать, что мама не так уж с ней честна. А после и вовсе начинает сомневаться, что Диана на самом деле ее мать. Хлоя начинает думать, как сбежать из дома.
Джулия переживает кризис тридцати лет. Она расстается со своим мужчиной-писателем и начинает новые отношения с молодым человеком, с которым знакомится на вечеринке. Джулия пытается понять и осознать, кто же она на самом деле, а заодно разобраться в личной жизни и профессиональных ожиданиях.
Эти фильмы не нуждаются в пересказе содержания. Картины Алексея Балабанова сделали экранного героя Сергея Бодрова настоящим народным героем тех лет. Спустя два десятка лет Данила Багров возвращается на большие экраны.