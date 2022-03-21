Что смотреть в кино с 24 марта

Премьеры недели в подборке "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Отец" Кадр из фильма "Отец"

"Отец"

Драма о страдающем деменцией пожилом мужчине в исполнеии Энтони Хопкинса зрителям онлайн кинотеатров стала доступна в июне 2021 года. Теперь же картину можно увидеть и на больших экранах. Главный герой после долгих уговоров переезжает жить к дочери, поскольку, по ее мнению, из-за болезни не способен оставаться один. Но после этого переезда его здоровье только ухудшается.

"Моя ужасная сестра"

Мама и папа Маруси и Лены решают пожениться. Они любят друг друга и хотят, чтобы все вместе они стали счастливой семьей. А вот девочки не в восторге от решения родителей: им приходится стать сестрами и делить все на двоих. И комната, и друзья и класс, все становится общим. Но главное — внимание родителей, ведь за него теперь тоже приходится бороться. Лену и Марусю такое положение дел не устраивает, обе девочки хотят вернуть прежнюю жизнь, но для этого необходимо поссорить родителей.

"Взаперти"

Диана с дочерью Хлоей живут в полнейшей изоляции. Диана чрезмерно заботлива и буквально душит дочь своей гиперопекой. Хлоя прикована к инвалидному креслу, пьет множество таблеток, не общается со сверстниками и безоговорочно верит матери. Но однажды она обнаруживает странные документы и начинает подозревать, что мама не так уж с ней честна. А после и вовсе начинает сомневаться, что Диана на самом деле ее мать. Хлоя начинает думать, как сбежать из дома.

"Худший человек на свете"

Джулия переживает кризис тридцати лет. Она расстается со своим мужчиной-писателем и начинает новые отношения с молодым человеком, с которым знакомится на вечеринке. Джулия пытается понять и осознать, кто же она на самом деле, а заодно разобраться в личной жизни и профессиональных ожиданиях.

"Брат" и "Брат 2"