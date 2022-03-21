Кадр дня: как советская «Мать» чуть не стала «Отцом»

«Мать» — черно-белый немой фильм 1926 года, поставленный по одноименному роману Максима Горького. Роман, который ни сам автор, ни критики не сочли удачным, стал важнейшим дореволюционным произведением начала 00-х. Владимир Ленин называл книгу «очень современной» и советовал самому Горькому на нее равняться при написании других романов. В основе сюжета — история семьи из рабочей слободы в начале XX века.

Фото: Кадр из фильма «Мать» Кадр из фильма «Мать»

Фильм «Мать» вышел через 19 лет после публикации книги. Сценарист Натан Зархи взял за основу ленты сюжет и героев оригинала, частично изменив детали. Главные герои истории — мать и сын, Пелагея Ниловна и Павел Власовы. По книге отец умирает на первых страницах, в фильме же — он властная и авторитарная фигура в своей семье. Пьяница и драчун Власов-старший погибает в первой трети фильма в подставной драке. Его сын Павел отказывается от алкоголя, ответственно относится к жизни и своему будущему.

Хотя в оригинале про отца сказано совсем мало, режиссер Всеволод Пудовкин раздумывал дать фильму название «Отец».

Кадр из фильма «Мать»

В этом варианте Пелагея Ниловна, а не ее муж умирала бы от случайного огнестрельного ранения. Вся ноша перестройки сознания сына и бремя самопожертвования ложились бы на плечи Власова-старшего.

Кадр из фильма «Мать»