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2 часа назад

Кино на вечер: какие фильмы про Россию стоит посмотреть

Анна Шутова

Для кино про российскую действительность нужно особенное настроение. Если вы готовы задуматься и погрустить, смотрите нашу подборку фильмов на вечер.

Кино на вечер: какие фильмы про Россию стоит посмотреть
Фото: Кадр из фильма "Теснота"Кадр из фильма "Теснота"

"Дурак"

Кадр из фильма "Дурак"

В остросоциальном фильме Юрия Быкова "Дурак" 2014 года рассказывается про молодого слесаря-сантехника Дмитрия Никитина из регионального российского города. Он узнает, что многоквартирный дом, в котором проживает более 800 человек, находится в аварийном состоянии, и здание вот-вот рухнет. Парень пытается спасти людей, но сталкивается с безразличием.

"Купе номер 6"

Кадр из фильма "Купе номер 6"

Это польско-российский фильм, вышедший в 2021 году и уже получивший Гран-при на Каннском кинофестивале. В картине рассказывается о студентке из Финляндии, которая садится в поезд Москва-Мурманск и попадает в купе с русским шахтером. Его сыграл Юра Борисов.

"Возвращение"

Кадр из фильма "Возвращение"

Фильм "Возвращение" 2003 года - дебют Андрея Звягинцева. В картине рассказывается о двух братьях из тихого российского города, в жизнь которых внезапно возвращается ушедший от них отец. Вместе с ним подростки отправляются в путешествие на заброшенный остров. "Возвращение" получил главный приз Венецианского кинофестиваля.

"Географ глобус пропил"

В фильме Александра Велединского "Географ глобус пропил" сыграл Константин Хабенский. Он исполнил роль биолога Виктора Служкина, который от безденежья идет работать учителем географии в пермскую школу. Отягощенный семейными и финансовыми проблемами, герой вовлекается в жизнь учеников и идет с ними в опасный поход.

"Теснота"

Кадр из фильма "Теснота"

Фильм "Теснота" Кантемира Балагова, ученика Сокурова, вышел в 2017 году. Действие происходит в конце 90-х на Северном Кавказе. 24-летняя Илана чинит машины в отцовском гараже в Нальчике. Младший брат девушки решает жениться, но молодую еврейскую пару похищают, требуя выкуп. Картина основана на реальных событиях, произошедших на родине режиссера.

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