Не только «Блондинка в законе»: лучшие фильмы с Риз Уизерспун

Девушка из бедных кварталов Лондона пытается пробиться в высшее общество, агенты ЦРУ борются за сердце одной и той же девушки: «Рамблер» собрал классные фильмы с Риз Уизерспун, с которыми вечер пролетит незаметно.

Фото: Кадр из фильма "Блондинка в законе" Кадр из фильма "Блондинка в законе"

«Блондинка в законе» (2001)

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Риз Уизерспун в комедии, разрушающей стереотипы, о гламурной блондинке Эль Вудс, которая поступает в Гарвард на юридический факультет, чтобы вернуть своего возлюбленного.

«Ярмарка тщеславия» (2004)

Осиротевшая девушка Беки Шарп выросла в бедных кварталах Лондона, но всегда надеялась, что сможет войти в высшее общество. Используя ум, обаяние и хорошие манеры, Беки начинает восходить по социальной лестнице вместе со своей подругой Амелией, отчаянно преодолевая противодействие общества.

«Между небом и землей» (2005)

Марк Руффало и Риз Уизерспун в романтическом фэнтези по роману Марка Леви. По сюжету Дэвид обнаруживает в квартире призрак бывшей хозяйки Элизабет. По мере того как он старается помочь ей навсегда остаться в потустороннем мире, он влюбляется в девушку...

«Воды слонам!» (2008)

Драма о любви и жестокости на фоне Великой депрессии. После гибели родителей студент-ветеринар Якоб бросает учебу и присоединяется к цирковому шоу. Там он начинает работать, а заодно влюбляется в наездницу Марлену. Правда, его избранница уже состоит в браке с жестоким дрессировщиком Августом. В главных ролях: Риз Уизерспун и Роберт Паттинсон.

«Значит, война» (2012)

Шпионский ромком с Риз Уизерспун, Томом Харди и Крисом Пайном в главных ролях. По сюжету агенты ЦРУ (и по совместительству лучшие друзья) отправляются в Гонконг, чтобы поймать международного преступника. В ходе миссии брат террориста погибает, а он сам ускользает. Агенты возвращаются к мирной жизни, но вскоре начинают воевать из-за девушки по имени Лоран, не подогревая, что их общий враг разрабатывает план мести…

«Красотка в бегах» (2015)

Криминальная комедия от создательницы «Предложения» о зануде-полицейской, которая везет избалованную красотку на допрос. Правда, поездка с женой мафиози оказывается не такой уж и простой, как предполагалось изначально. В главных ролях: Риз Уизерспун и София Вергара.

Кадр из фильма "Красотка в бегах"

«В гостях у Элис» (2017)