От «Холопа» до «Призрака»: российские фильмы, обязательные к просмотру

Блогер выдает себя за послушника, чтобы уйти от преследования полиции, олигарх пытается перевоспитать заигравшегося в красивую жизнь сына нестандартным методом: «Рамблер» собрал российские фильмы, которые зайдут всей семье.

Фото: Кадр из фильма "Холоп" Кадр из фильма "Холоп"

«Непослушник» (2022)

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Известный блогер-пранкер Дима в погоне за просмотрами устраивает жесткий розыгрыш в стенах церкви, где служит его друг детства. Ролик провоцирует возмущение в среде верующих и на звезду заводят дело. Уходя от преследования полиции, Дима укрывается в маленьком провинциальном монастыре, выдавая себя за друга-послушника. Главную роль в фильме исполнил Виктор Хориняк.

Кадр из фильма "Непослушник"

«Майор Гром: Чумной доктор» (2021)

Супергеройское кино по комиксу Bubble о честном полицейском, который ловит мстителя в маске, убивающего людей, которые в свое время избежали наказания при помощи денег и влияния. Правоохранительные органы бессильны, но они понимают, что от итогов расследования может зависть судьба всего города.

Кадр из фильма "Майор Гром: Чумной доктор"

«Серебряные коньки» (2020)

Матвей — сын фонарщика, его единственное богатство — доставшиеся по наследству посеребренные коньки; Алиса — дочь крупного сановника, грезящая о науке. Внезапно столкнувшись, они разворачивают свои жизни на 360 градусов и устремляются к мечтам вместе.

Кадр из фильма "Серебряные коньки"

«Холоп» (2019)

Комедия о перевоспитании мажора в духе «Шоу Трумана» о Грише, который заигрался в красивую жизнь и решил, что ему все дозволено. Тогда отчаявшийся отец-олигарх идет на крайние меры: на базе заброшенной деревни воссоздает атмосферу России XIX века, а его сын попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое. В главных ролях: Милош Бикович, Александра Бортич и другие.

Кадр из фильма "Холоп"

«Последний богатырь» (2017)

Виктор Хориняк, Мила Сивацкая и Екатерина Вилкова в захватывающей сказке об обычном парне, который случайно переносится из современной Москвы в волшебную страну Белогорье. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, магия – повседневное дело, а споры решаются битвами на богатырских мечах.

«Хороший мальчик» (2016)

Обычная, казалось бы, неделя из жизни ничем не примечательного школьника превращается в череду невероятных происшествий: он влюбляется в учительницу английского, кто-то поджигает школьную пристройку с новыми компьютерами, а его папа заявляет семье о необходимости отказа от ночного сна, из-за чего никому в доме не удается выспаться и собраться с мыслями.

«Призрак» (2015)