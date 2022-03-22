Вестерн, ради которого Камбербэтч учился кастрировать быков

Американский вестерн «Власть пса», согласно мнению критиков, — главный претендент на «Оскар» 2022 года в категории «Лучший фильм». Всего картина получила 12 номинаций, включая «Лучшую режиссуру» и «Лучшего актера». В основе истории — запутанный любовный квадрат между братьями Филом и Джорджем, вдовой Роуз и ее сыном Питером. Процесс подготовки к съемкам начался в мае 2019 года. Продюсеры объявили, что в кресло режиссера сядет Джейн Кэмпион, известная по картине «Пианино». В главной роли она видела исключительно Бенедикта Камбербэтча: актер привлек внимание режиссерки благодаря драме BBC «Конец парада» 2012 года.

Фото: Кадр из фильма «Власть пса» Кадр из фильма «Власть пса»

Камбербэтч серьезно подошел в роли. Актер какое-то время даже тайно работал на ранчо крупнорогатого скота, чтобы понять, как управлять коровами и лошадьми. Кроме того, он провел три недели в закрытом тренировочном лагере для ковбоев. Там Камбербэтч учился ездить верхом, метать лассо, играть на банджо и кастрировать быков. По слухам, актер так много так много курил на съемках, чтобы вжиться в роль дикого ковбоя, что трижды отравился никотином.

Кадр из фильма «Власть пса»

Главную женскую роль должна была исполнить звезда сериала «Рассказ служанки» Элизабет Мосс. Однако актриса не смогла принять участие в съемках из-за насыщенного графика. Создатели предложили Кирстен Данст. Роль хозяйки ранчо с алкогольной зависимостью принесла Данст первую номинацию на «Оскар» — что удивительно, учитывая ее выдающиеся предыдущие работы в «Меланхолии» Ларса фон Триера и «Марии-Антуанетте» Софии Копполы.

Кадр из фильма «Власть пса»