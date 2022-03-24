Кино на вечер: голливудские фильмы с русскими актерами

"Рамблер" расскажет о трех голливудских картинах, в которых удачно сыграли русские актеры.

Фото: Кадр из фильма "Миссия невыполнима" Кадр из фильма "Миссия невыполнима"

Альфа-дог

По сюжету картины банда подростков, связанная с торговцами марихуаной, похищает младшего брата одного из должников своего босса. Получилась целая игра, жертва которой даже рада такому стечению обстоятельств.

Шпион, выйди вон!

Первая англоязычная работа российской актрисы Светланы Ходченковой заслуживает особого внимания. Главную роль в картине "Шпион, выйди вон!" сыграл Гари Олдмэн. По сюжету, в высшем руководстве британской разведки долгие годы ходили слухи о существовании "крота". Отставному разведчику поручают найти перебежчика. Ходченковой в голливудской картине досталась роль советской разведчицы.

"Миссия невыполнима"