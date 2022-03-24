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25 минут назад

Кино на вечер: голливудские фильмы с русскими актерами

Диана Товсепова

"Рамблер" расскажет о трех голливудских картинах, в которых удачно сыграли русские актеры.

Кино на вечер: голливудские фильмы с русскими актерами
Фото: Кадр из фильма "Миссия невыполнима"Кадр из фильма "Миссия невыполнима"

Альфа-дог

Драматический триллер 2005 года высоко оценили зрители. В одной из главных ролей снялся Антон Ельчин, русский актер, покоривший Голливуд. Помимо Ельчина фильм украсили и другие звезды: Брюс Уиллис, Шэрон Стоун, Оливия Уайлд, Аманда Сейфрид.

По сюжету картины банда подростков, связанная с торговцами марихуаной, похищает младшего брата одного из должников своего босса. Получилась целая игра, жертва которой даже рада такому стечению обстоятельств.

Шпион, выйди вон!

Первая англоязычная работа российской актрисы Светланы Ходченковой заслуживает особого внимания. Главную роль в картине "Шпион, выйди вон!" сыграл Гари Олдмэн. По сюжету, в высшем руководстве британской разведки долгие годы ходили слухи о существовании "крота". Отставному разведчику поручают найти перебежчика. Ходченковой в голливудской картине досталась роль советской разведчицы.

"Миссия невыполнима"

Четвертая часть франшизы с Томом Крузом не обошлась без участия русских актеров. Владимир Машков сыграл сотрудника спецслужб, который охотится за главным героем. Харизматичный россиянин отлично вписался в роль, а затем был приглашен в еще несколько голливудских проектов.

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