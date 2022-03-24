На российские экраны 24 марта выходит документальный фильм "Как убили Джона Кеннеди".

Как пишет издание "Известия", кинолента представляет собой двухчасовое разоблачение главного преступления в истории США ХХ века. Фильм снял трехкратный обладатель премии "Оскар" американский режиссер Оливер Стоун. Стоун рассказал "Известиям" об одержимости Америки внешним врагом, зависимости президента США от ЦРУ и разыгрывании украинской карты.

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Автор считает, что дело Кеннеди уже доведено до конца. Он также считает, что люди, "заказавшие" американского президента давно мертвы. По его словам, их имена не особо важны, так как Кеннеди был "убит Системой Автор фильмов считает, что Вашингтон повернут на том, чтобы держать весь мир в коалиции против Китая и РФ. Он признается, что его эта одержимость пугает. По его данным, ЦРУ давно промышляет деятельностью такого рода, так как у США амбиции на на мировое господство. Байден, говорит Стоун, прекрасно знает, что такое Украина. По словам режиссера, он решил разыграть украинскую карту таким образом.

По мнению Стоуна, Украину нужно оставить в покое, предоставить ее самой себе. Режиссер указал, что там не работает прозападный режим. Также Стоун рассказал изданию о своих документальных фильмах про Украину.

"Меня не раз посещала мысль, что президента Зеленского оставила удача, у него больше не осталось времени, люди ему больше не верят, а он отчаянно хочет выжить, усидеть на своем посту. И он сделает все, чтобы люди его поддерживали, чтобы не проиграть на следующих выборах. Вы, конечно, знаете, что я снял документальный фильм "Украина в огне".

Но я сделал еще один фильм, "В борьбе за Украину". Это фильм о Викторе Медведчуке, который прямо сейчас сидит под домашним арестом", - рассказал режиссер.

В 2017 году в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну президент РФ Владимир Путин рассказал, что на одной из последних встреч с бывшим президентом США Биллом Клинтоном, который занимал пост главы Белого дома до 2001 года, он предложил рассмотреть вариант вступления России в НАТО.

Клинтон на это ответил, что он не против, после чего "вся делегация американская занервничала", рассказывал Путин.Когда Стоун спросил президента, подала ли тогда Россия заявку на вступление в альянс, он рассмеялся.