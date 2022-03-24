Пять россиянок получили "Оскар" в мире порно

Пять актрис взрослого кино из России стали обладательницами награды Pornhub Awards. У девушек были различные номинации. Об этом говорится на портале премии Pornhub Awards.

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Ева Эльфи стала самой популярной исполнительницей по выбору женщин и «самой красивой киской». Таким образом она забрала две награды.

В номинации «Любимая косплей-исполнительница» победила Sweetie Fox, а в номинации «Лучшая косплей-исполнительница» — Purple Bitch.

Лучшей исполнительницей в категории "оральный секс" стала россиянка Luxury Girl. А наиболее популярной парой признали актрису Solazola и ее парня.