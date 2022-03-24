Впервые президентом Каннского фестиваля станет женщина

«Будучи всем сердцем европейкой, я всегда выступала за кино на протяжении всей своей карьеры, как во Франции, так и на международном уровне. Я очень рада, что могу всеми силами поспособствовать тому, чтобы это мировое событие оставалось таким влиятельным»,