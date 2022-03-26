Из пиратки в герцогини: фильмы для фанатов Киры Найтли

Звезда «Пиратов Карибского моря» Кира Найтли отмечает день рождения – 26 марта ей исполняется 37 лет. В честь праздника «Рамблер» собрал лучшие фильмы с участием актрисы, с которыми даже самый незадавшийся вечер пролетит незаметно.

Фото: Кадр из фильма "Герцогиня" Кадр из фильма "Герцогиня"

«Пиджак» (2004)

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Ветерана войны Джека Спарса, страдающего амнезией, обвиняют в убийстве полицейского и направляют на психиатрическую экспертизу. Ему вводят экспериментальный препарат, и его мысли устремляются в будущее, где он встречает Джеки и узнает, что ему осталось жить четыре дня. В главных ролях: Эдриан Броуди и Кира Найтли.

Кадр из фильма "Пиджак"

«Гордость и предубеждение» (2005)

Адаптация одного из самых популярных романов Джейн Остин с Кирой Найтли в главной роли. По сюжету жизнь сестер Беннет переворачивается вверх дном, когда по соседству появляется молодой джентльмен – мистер Бингли… В то же время одна из девушек Элизабет знакомится с мистером Дарси, и между ними разгорается нешуточное противостояние.

«Искупление» (2007)

Экранизация роман Иэна Макьюэна с Кирой Найтли и Джеймсом Макэвоем в главных ролях. События драмы разворачиваются на фоне Второй мировой войны в 1935-м и рассказывают о 13-летней писательнице, которая бесповоротно меняет ход нескольких жизней, когда обвиняет возлюбленного старшей сестры в преступлении, которого он не совершал.

«Герцогиня» (2008)

Мать выдала Джорджину замуж за герцога. Она приобрела положение в обществе, особняк, богатство, но не любовь. Сможет ли она смирить свои чувства и повиноваться долгу? Или она, став законодательницей мод и признанным идеалом высшего общества, бросит ему вызов?

«Не отпускай меня» (2010)

Меланхоличная экранизация романа Исигуро о любовном треугольнике в таинственном интернате для особенных детей, которые были лишены любого контакта с окружающим миром. Со временем главные герои узнают, кто они на самом деле. В главных ролях: Кэри Маллиган, Эндрю Гарфилд и Кира Найтли.

«Хоть раз в жизни» (2013)

Музыкальная комедия-драма с Марком Руффало и Кирой Найтли в главных ролях. Дэн – легенда шоу-бизнеса и бывшая глава музыкального лейбла, Грета – музыкант и бывшая пассия рок-звезды. Вместе они решают записать альбом. Их студией становится весь Нью-Йорк.

«Опасные секреты» (2019)

Сотрудница британской разведки Кэтрин Ган обнародует засекреченное электронное письмо, в котором изобличаются американское и британское правительства в их незаконном вторжении в Ирак. Под угрозой ее жизнь, свобода и брак, но ей необходимо отстоять свои убеждения… В главных ролях: Кира Найтли и Рэйф Файнс.