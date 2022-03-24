Кадр дня: чему удивился Яковлев в кадре "Иронии судьбы"

Наверно, нет в нашей стране ни одного взрослого человека, который хотя бы раз не посмотрел новогодний фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" . Героев знают по именам практически все, сюжет известен до мелочей, а многие фразы давно стали крылатыми. Но мало кто знает, что некоторые из них на самом деле не были прописаны в сценарии и являлись чистейшей импровизацией. Читайте об этом в материале "Рамблера".

Фразу про заливную рыбу наверняка отлично помнят и знают даже те, кто “Иронию судьбы” никогда не видел: настолько прочно она вошла в обиход. Выражение часто употребляют, отмечая не слишком приятный вкус какого-либо блюда. А появилась эта фраза с легкой руки Юрия Яковлева, сыгравшего в “Иронии судьбы” роль Ипполита. Когда в кадре его герой садится за стол и начинает пробовать салаты и другие приготовленные Надей к праздничному столу яства, положив в рот кусочек рыбы, произносит: “Какая гадость эта ваша заливная рыба”. На самом деле это была естественная реакция актера на блюдо. Дело в том, что за качеством блюд, которые появлялись в кадре, никто особо не следил, так что порой их вкус оставлял желать лучшего. Кроме того, снимали несколько эпизодов с едой подряд и достаточно долго, вряд ли это прибавило рыбе свежести. Поэтому Яковлев попросту не сдержался и высказался прямо в кадре. Это вышло настолько органично, что Эльдар Рязанов решил оставить этот момент в итоговой версии фильма.