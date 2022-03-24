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1 час назад

Кадр дня: чему по-настоящему удивился Юрий Яковлев в кадре "Иронии судьбы"

Мария Кимакович

Наверно, нет в нашей стране ни одного взрослого человека, который хотя бы раз не посмотрел новогодний фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!". Героев знают по именам практически все, сюжет известен до мелочей, а многие фразы давно стали крылатыми. Но мало кто знает, что некоторые из них на самом деле не были прописаны в сценарии и являлись чистейшей импровизацией. Читайте об этом в материале "Рамблера".

Кадр дня: чему удивился Яковлев в кадре "Иронии судьбы"
Фото: Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Фразу про заливную рыбу наверняка отлично помнят и знают даже те, кто “Иронию судьбы” никогда не видел: настолько прочно она вошла в обиход. Выражение часто употребляют, отмечая не слишком приятный вкус какого-либо блюда. А появилась эта фраза с легкой руки Юрия Яковлева, сыгравшего в “Иронии судьбы” роль Ипполита. Когда в кадре его герой садится за стол и начинает пробовать салаты и другие приготовленные Надей к праздничному столу яства, положив в рот кусочек рыбы, произносит: “Какая гадость эта ваша заливная рыба”. На самом деле это была естественная реакция актера на блюдо. Дело в том, что за качеством блюд, которые появлялись в кадре, никто особо не следил, так что порой их вкус оставлял желать лучшего. Кроме того, снимали несколько эпизодов с едой подряд и достаточно долго, вряд ли это прибавило рыбе свежести. Поэтому Яковлев попросту не сдержался и высказался прямо в кадре. Это вышло настолько органично, что Эльдар Рязанов решил оставить этот момент в итоговой версии фильма.

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Удивила Яковлева на съемочной площадке не только заливная рыба. В эпизоде, где Ипполит стоит в душе под струями воды, то произносит фразу: “О, тепленькая пошла”. Это тоже было естественной реакцией. Дело в том, что в павильонах “Мосфильма” горячая вода была редкостью, поэтому когда внезапно из душа полилась не холодная, а теплая вода, актер очень естественно удивился. Именно этот дубль решили оставить в фильме.

Фильмы,Ирония судьбы, или с легким паром!,Юрий Яковлев,Эльдар Рязанов,
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