Сценарий Тарковского выставят на аукцион за 4,5 миллиона рублей

"По архивным документам Мосфильма и справке о процессе работы над режиссерской разработкой можно установить, что сценарий был создан в период с января по март 1970-го года, и сделан скорее всего до письма из Главкино. Скорее всего, в Главкино на отзыв как раз и был отправлен один из семи печатных экземпляров, набранных с этой рукописи...