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2 часа назад

Сценарий Тарковского выставят на аукцион за 4,5 миллиона рублей

Диана Товсепова

Киносценарий картины «Солярис» российского режиссера Андрея Тарковского выставят на аукцион за 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд».

Сценарий Тарковского выставят на аукцион за 4,5 миллиона рублей
Фото: Кадр из картины "Солярис"Кадр из картины "Солярис"

В частности, на торгах представят "личный экземпляр сценария к фильму «Солярис» по книге С. Лема с многочисленными правками рукой А. Тарковского" 1970-го года. Сццеарий содержит 90 листов и 6 дополнительных рукописных листов.

"По архивным документам Мосфильма и справке о процессе работы над режиссерской разработкой можно установить, что сценарий был создан в период с января по март 1970-го года, и сделан скорее всего до письма из Главкино. Скорее всего, в Главкино на отзыв как раз и был отправлен один из семи печатных экземпляров, набранных с этой рукописи...

С правками Тарковского по сценарию всего 28 страниц, из них 7 существенного объема, а 21 — абзац-два. Кроме этого, помарки и дописки. Однако почти вся роспись решения сцен на каждом листе — крупность кадров, указание объектов и технических деталей сделана по большей части тоже его рукой....", - говорится на сайте аукционного дома.

«Солярис» — культовый фантастический фильм по роману Станислава Лема. Картина получила Гран-при Каннского фестиваля и считается самым зрительским фильмом Тарковского.

Ранее мы писали о том, как сложилась жизнь звезд фильма "Приключения Бурратино".

Фильмы,Солярис,Андрей Тарковский,
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