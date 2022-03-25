Эксперт назвал альтернативу голливудским фильмам в России

Альтернативой голливудскому кинематографу в российском прокате могли бы стать исламские, латиноамериканские и корейские фильмы, а также азиатская анимация, считает историк кино, продюсер издательских проектов киностудии «Союзмультфильм» и проектов журнала «Искусство кино» Станислав Дединский.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

По мнению Дединского, одни из самых интересных фильмов производят в Южной Корее. Корейские режиссеры уже давно должны войти в список для отслеживания кинокритиков и киноведов, считает эксперт.

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«В Северной Корее все совсем по-другому, там странная ситуация и кинорынка как такового нет. Однако кино Южной Кореи переживает расцвет, и я буду только рад, если его в России теперь будет больше»,

— прокомментировал он.

Дединский также отметил, что россияне мало знают про австралийское кино, фильмы Латинской Америки и исламских стран, поэтому они могут привлечь внимание молодежи.

«Если же говорить об Азии, то стоит вспомнить азиатскую анимацию, у которой много поклонников, как и у жанрового кино, но помимо этого, в этой части света много стран, и в каждой есть свое интересное кино. Может быть, всем пойдет на пользу такая смена фокуса, посмотрим»,

— рассказал он News.ru.

Сложнее может быть с индийскими фильмами. Россия в составе СССР была одним из главных рынков для экспорта такого кино. Однако в наши дни стоит вопрос о том на кого оно будет рассчитано. Как отмечает эксперт, индийское кино помнят люди старшего возраста, когда же молодежь о нем знает немного. Однако, считает Дединский, «имеет смысл говорить о реванше индийского кино в России».

«С другой стороны, в Индии снимается много фильмов для внутреннего пользования, и зачастую они ничем не хуже западных с точки зрения продакшена. Смогли бы они конкурировать на равных с американскими фильмами, если бы те остались в прокате, — это уже отдельный большой вопрос. Правда, сейчас индийское кино может нанести ущерб уже российской продукции. Так или иначе, но вопрос в том, как продавать индийское кино россиянам, под каким соусом его подавать»,

— отметил эксперт.

Вместе с тем, Дединский выразил надежу на возвращение в Россию всех киностудий, «чтобы российский зритель был в равных условиях со зрителями из других стран».

Напомним, на фоне обострения геополитической ситуации американская The Walt Disney Company приостановила показы своих фильмов на территории нашей страны, а киностудия Warner Bros. отменила прокат «Бэтмена». О приостановке работы в России заявил Netflix:заморожены все совместные проекты стриминга и российских кинопроизводителей.