7 фильмов, которые дадут ощущение поддержки в кризис

После трудного рабочего дня часто хочется посмотреть что-то жизнеутверждающее и вдохновляющее. Сегодня особенно важно обращаться к искусству для перезагрузки и выравнивания состояния. Ольга Кремнева, коуч и бизнес-тренер, делится личной подборкой фильмов об успехе даже в сложные времена. Как раз на случай, когда никак не выбрать фильм из миллиона предложенных. Сохраните себе подборку, чтобы не тратить время на поиск классного фильма с глубоким смыслом.

Фото: Кадр из фильма "В погоне за счастьем" Кадр из фильма "В погоне за счастьем"

В компании мужчин (The Company Men, 2010)

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В картине описаны судьбы трех людей, которые остались в миг без работы в кризис 2008 года. Процесс проживания резко обрушившихся изменений всегда одинаков: от гнева до принятия. А вот результат чаще всего разный. Нам показан путь каждого из них. Слабые, к сожалению, гибнут.

Сильные, собравшись, делают рывок, который так давно откладывали. Этот фильм позволит прочувствовать, что предстоит совсем скоро пережить и нам. Пусть все не так радостно, но хорошая новость в том, что у нас всегда есть выбор, каким стать. ⁣Принимайте решение: выйти победителем или навсегда отказаться от своей мечты?

Кому рекомендую к просмотру: тем, кто считает, что кризис - это безвыходная ситуация, а от вас ничего не зависит.

Человек, который изменил всё (Moneyball, 2011)

Это фильм о значении человеческой веры. Фильм, который отражает жизненные принципы успешных людей: как они думают, как принимают решения и чем готовы жертвовать ради желаемого. Талант - это лишь 10% от успеха, все остальное - готовность действовать, сила духа и воли, а также трудолюбие и, порой, риск. Что для вас успех? Если хотите прийти к нему - будьте готовы к изменениям, нестабильности и неопределенности. Придется научиться получать удовольствие от этих постоянных трансформаций, но за ними всегда скрывается рост.

Кому рекомендую к просмотру: тем, кто боится изменений и неопределенности, но искренне хочет развивать в себе готовность действовать в сложных условиях.

Игра на понижение (The Big Short, 2015)

Здесь рассказана история нескольких человек, которые независимо друг от друга предсказали мировой экономический кризис 2008 года. Это случилось задолго до того, как о нем начали поговаривать в кулуарах на Уолл-стрит. Как же эти люди смогли заработать на своих предсказаниях? Фильм собрал десяток звезд и наград. Тем, кто совсем не знаком с инвестиционными инструментами и экономикой, будет тяжеловато.⁣ Однако в этом и есть положительная сторона: может, благодаря этому, вы вдохновитесь на усиление своей финансовой грамотности? После фильма придет общее понимание причин глобальной экономической катастрофы. Атмосфера не гнетущая, потому что ужас происходящего компенсируется его уморительностью и смешными моментами.

Кому рекомендую к просмотру: тем, кто всегда смотрел на новости про брокеров и мировые рынки, но пролистывал с мыслью: “Их проблемы меня не тронут”.

Пэдмен (Padmen, 2018)

Необычный индийский фильм, после которого невозможно не получить мотивацию. Это история о социальном активисте, который решил обeспeчить бeдных жeнщин из сeльских районов гигиeничeскими салфeтками. Для этого он разработал специальные автоматы, тeм самым создав настоящую революцию в жeнской гигиене среди жительниц сельской Индии. В 2014 году Аруначалам попал в рeйтинг журнала Time «100 самых влиятельных людeй мира».

Кому рекомендую к просмотру: тем, кто хочет зарядиться идеей о том, что бизнес может быть и полезным людям, и приносить деньги.

Джой (Joy, 2015)

История про 10 подъемов при 9 падениях. Посмотрите фильм о том, где брать силы на каждый рывок, когда против тебя все близкие. Как не сдаваться, когда даже твоя семья ставит палки в колеса и не хочет выслушать. Как при этом не сойти с ума, продолжать действовать, победить, прежде всего, самого себя и стать основателем целой бизнес-династии.

Кому рекомендую к просмотру: тем, кого не поддерживают близкие, но хочется найти опору внутри себя.

В погоне за счастьем (The Pursuit of Happyness, 2006)⁣

⁣Для этого фильма идеально подойдет описание одной фразой: "Никому не позволяй говорить, будто ты чего-то не можешь..."⁣. Обстоятельства, в которые попал главный герой сломили бы кого угодно, но только не его. ⁣Это фильм о стремлении к счастью и о том, что человек не должен унывать, несмотря ни на какие жизненные трудности. Что важно помнить? Сила человека - в его вере в лучшее и в его способности найти силы на борьбу с самыми неожиданными трудностями. Каждый способен стать тем, кем он захочет, но каждый ли может преодолеть себя ради мечты?

Кому рекомендую к просмотру: тем, кто думает, что сложности - знак того, что вы идете не своей дорогой.

1+1 (Intouchables, 2011)⁣

Если страдаете синдромом отложенной жизни, стоит посмотреть эту картину. Так ли у нас много времени, как нам представляется? Всегда ли у нас будут те возможности, которыми мы обладаем в это мгновение? Фильм о человеческих качествах, которых так, порой, не хватает в повседневности: искренности, честности, доброте и любви.

Кому рекомендую к просмотру: тем, ждет, что станет легче, проще, лучше. Не станет. Трудности будут всегда. Смотрите, как быть счастливым сегодня.