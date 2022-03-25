7 фильмов, которые дадут ощущение поддержки в кризис

После трудного рабочего дня часто хочется посмотреть что-то жизнеутверждающее и вдохновляющее. Сегодня особенно важно обращаться к искусству для перезагрузки и выравнивания состояния. Ольга Кремнева, коуч и бизнес-тренер, делится личной подборкой фильмов об успехе даже в сложные времена. Как раз на случай, когда никак не выбрать фильм из миллиона предложенных. Сохраните себе подборку, чтобы не тратить время на поиск классного фильма с глубоким смыслом.
В картине описаны судьбы трех людей, которые остались в миг без работы в кризис 2008 года. Процесс проживания резко обрушившихся изменений всегда одинаков: от гнева до принятия. А вот результат чаще всего разный. Нам показан путь каждого из них. Слабые, к сожалению, гибнут.
Сильные, собравшись, делают рывок, который так давно откладывали. Этот фильм позволит прочувствовать, что предстоит совсем скоро пережить и нам. Пусть все не так радостно, но хорошая новость в том, что у нас всегда есть выбор, каким стать. Принимайте решение: выйти победителем или навсегда отказаться от своей мечты?
Кому рекомендую к просмотру: тем, кто считает, что кризис - это безвыходная ситуация, а от вас ничего не зависит.
Это фильм о значении человеческой веры. Фильм, который отражает жизненные принципы успешных людей: как они думают, как принимают решения и чем готовы жертвовать ради желаемого. Талант - это лишь 10% от успеха, все остальное - готовность действовать, сила духа и воли, а также трудолюбие и, порой, риск. Что для вас успех? Если хотите прийти к нему - будьте готовы к изменениям, нестабильности и неопределенности. Придется научиться получать удовольствие от этих постоянных трансформаций, но за ними всегда скрывается рост.
Кому рекомендую к просмотру: тем, кто боится изменений и неопределенности, но искренне хочет развивать в себе готовность действовать в сложных условиях.
Здесь рассказана история нескольких человек, которые независимо друг от друга предсказали мировой экономический кризис 2008 года. Это случилось задолго до того, как о нем начали поговаривать в кулуарах на Уолл-стрит. Как же эти люди смогли заработать на своих предсказаниях? Фильм собрал десяток звезд и наград. Тем, кто совсем не знаком с инвестиционными инструментами и экономикой, будет тяжеловато. Однако в этом и есть положительная сторона: может, благодаря этому, вы вдохновитесь на усиление своей финансовой грамотности? После фильма придет общее понимание причин глобальной экономической катастрофы. Атмосфера не гнетущая, потому что ужас происходящего компенсируется его уморительностью и смешными моментами.
Кому рекомендую к просмотру: тем, кто всегда смотрел на новости про брокеров и мировые рынки, но пролистывал с мыслью: “Их проблемы меня не тронут”.
Необычный индийский фильм, после которого невозможно не получить мотивацию. Это история о социальном активисте, который решил обeспeчить бeдных жeнщин из сeльских районов гигиeничeскими салфeтками. Для этого он разработал специальные автоматы, тeм самым создав настоящую революцию в жeнской гигиене среди жительниц сельской Индии. В 2014 году Аруначалам попал в рeйтинг журнала Time «100 самых влиятельных людeй мира».
Кому рекомендую к просмотру: тем, кто хочет зарядиться идеей о том, что бизнес может быть и полезным людям, и приносить деньги.
История про 10 подъемов при 9 падениях. Посмотрите фильм о том, где брать силы на каждый рывок, когда против тебя все близкие. Как не сдаваться, когда даже твоя семья ставит палки в колеса и не хочет выслушать. Как при этом не сойти с ума, продолжать действовать, победить, прежде всего, самого себя и стать основателем целой бизнес-династии.
Кому рекомендую к просмотру: тем, кого не поддерживают близкие, но хочется найти опору внутри себя.
Для этого фильма идеально подойдет описание одной фразой: "Никому не позволяй говорить, будто ты чего-то не можешь...". Обстоятельства, в которые попал главный герой сломили бы кого угодно, но только не его. Это фильм о стремлении к счастью и о том, что человек не должен унывать, несмотря ни на какие жизненные трудности. Что важно помнить? Сила человека - в его вере в лучшее и в его способности найти силы на борьбу с самыми неожиданными трудностями. Каждый способен стать тем, кем он захочет, но каждый ли может преодолеть себя ради мечты?
Кому рекомендую к просмотру: тем, кто думает, что сложности - знак того, что вы идете не своей дорогой.
Если страдаете синдромом отложенной жизни, стоит посмотреть эту картину. Так ли у нас много времени, как нам представляется? Всегда ли у нас будут те возможности, которыми мы обладаем в это мгновение? Фильм о человеческих качествах, которых так, порой, не хватает в повседневности: искренности, честности, доброте и любви.
Кому рекомендую к просмотру: тем, ждет, что станет легче, проще, лучше. Не станет. Трудности будут всегда. Смотрите, как быть счастливым сегодня.
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