«Я узнал, что у меня есть огромная семья»: 10 фактов о фильме «Брат»

Культовой картине в этом году исполнятся 25 лет. Рассказываем интересные факты со съемок и показа фильма.

Фото: Кадр из фильма «Брат» Кадр из фильма «Брат»

1. Как вспоминал Алексей Балабанов, идея «Брата» была в том, чтобы соединить в одном фильме музыкантов и бандитов. Режиссер хорошо общался и с теми, и с другими. В съемках приняли участие Вячеслав Бутусов, Сергей Чиграков, музыканты из групп «Аквариум», «ДДТ», «Колибри» и другие.

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2. Фильм входит в список «100 главных русских фильмов по версии журнала „Афиша“».

3. Сергей Бодров — непрофессиональный актер. После школы он мечтал поступить во ВГИК, но в итоге учился на историческом факультете МГУ, специализируясь на живописи венецианского Возрождения. Бодров даже изучал искусство в Италии.

Кадр из фильма «Брат»

4. Места в Петербурге, где снимали картину: набережная канала Грибоедова, угол Зимней канавки и Миллионной улицы, Набережная реки Мойки, Сенатская площадь.

5. После показа картины на Каннском кинофестивале зрители устроили пятнадцатиминутную овацию.

6. Бюджет фильма скромный — около 10 тысяч долларов США. Экономили на всем: Светлана Письмиченко играла в той же одежде, что пришла на пробы; свитер Данилы купили в секонд-хенде за тридцать рублей. Бутусов согласился сняться на условии, что Балабанов снимет ему клип.

Кадр из фильма «Брат»

7. По слухам, Сергея Мурзина утвердили на роль бандита моментально, когда тот приехал на пробы в малиновом пиджаке и с золотой цепью на шее.

8. Мария Милютина, сыгравшая тусовщицу Кэт, во время съемок была беременна.

9. В последней сцене, где Данила ловит фуру до Москвы, роль водителя сыграл оператор картины Сергей Астахов. Ни у кого другого не было подходящих прав: снимали из экономии в настоящем грузовике.

10. Героя Виктора Сухорукова озвучивает актер Алексей Полуян. Вдова Балабанова Надежда Васильева рассказывает, что это была нормальная практика для режиссера: мол, игра — дело одно, а озвучка — другое.

Кадр из фильма «Брат»