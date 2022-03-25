«Я узнал, что у меня есть огромная семья»: 10 фактов о фильме «Брат»

Культовой картине в этом году исполнятся 25 лет. Рассказываем интересные факты со съемок и показа фильма.
1. Как вспоминал Алексей Балабанов, идея «Брата» была в том, чтобы соединить в одном фильме музыкантов и бандитов. Режиссер хорошо общался и с теми, и с другими. В съемках приняли участие Вячеслав Бутусов, Сергей Чиграков, музыканты из групп «Аквариум», «ДДТ», «Колибри» и другие.
2. Фильм входит в список «100 главных русских фильмов по версии журнала „Афиша“».
3. Сергей Бодров — непрофессиональный актер. После школы он мечтал поступить во ВГИК, но в итоге учился на историческом факультете МГУ, специализируясь на живописи венецианского Возрождения. Бодров даже изучал искусство в Италии.
4. Места в Петербурге, где снимали картину: набережная канала Грибоедова, угол Зимней канавки и Миллионной улицы, Набережная реки Мойки, Сенатская площадь.
5. После показа картины на Каннском кинофестивале зрители устроили пятнадцатиминутную овацию.
6. Бюджет фильма скромный — около 10 тысяч долларов США. Экономили на всем: Светлана Письмиченко играла в той же одежде, что пришла на пробы; свитер Данилы купили в секонд-хенде за тридцать рублей. Бутусов согласился сняться на условии, что Балабанов снимет ему клип.
7. По слухам, Сергея Мурзина утвердили на роль бандита моментально, когда тот приехал на пробы в малиновом пиджаке и с золотой цепью на шее.
8. Мария Милютина, сыгравшая тусовщицу Кэт, во время съемок была беременна.
9. В последней сцене, где Данила ловит фуру до Москвы, роль водителя сыграл оператор картины Сергей Астахов. Ни у кого другого не было подходящих прав: снимали из экономии в настоящем грузовике.
10. Героя Виктора Сухорукова озвучивает актер Алексей Полуян. Вдова Балабанова Надежда Васильева рассказывает, что это была нормальная практика для режиссера: мол, игра — дело одно, а озвучка — другое.
Бонус. Изначально история была трилогией. Во второй картине Данила должен был жить Москве, пытаясь добраться до Америки. Третий фильм хотели полностью посвятить путешествию героя по США. Однако события решили вместить в одну картину — «Брат 2».