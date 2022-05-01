Кино на вечер: лучшие фильмы по культовым видеоиграм

Фильму «Анчартед» с Томом Холландом, который сейчас транслируется в российских кинотеатрах, удалось ворваться в топ 5 самых кассовых фильмов по видеоиграм. «Анчартед» сместил с пятой строчки «Принца Персии» ($337,2 млн против $$336,3 млн). На четвертой строчке оказалась картина «Angry Birds в кино», собравшая $352,3 млн. "Рамблер" расскажет подробнее о фильмах, которые вошли в тройку лучших картин по видеоиграм.

Фото: Кадр из фильма "Варкрафт" Кадр из фильма "Варкрафт"

«Рэмпейдж» — $428,0 млн.

Кадр из фильма "Рэмпэйдж"

Третье место по кассовым сборам занял фильм «Рэмпейдж» —американская приключенческая картина 2018 года режиссера Брэда Пейтона, основанная на одноименной серии игр компании Midway Games. В главных ролях снимались Дуэйн Джонсон, Наоми Харрис, Малин Акерманн.

Сюжет картины построен вокруг опасных экспериментов. На орбитальной станции «Афина» исследователи скрещивают ДНК разных живых существ, но что-то идет не так. Мутировавшая крыса превращается в монстра и убивает всю команду. Только одна ученая смогла уцелеть и покинула станцию на спасательной капсуле. При этом женщина решает прихватить с собой контейнеры с мутагеном. Войдя в атмосферу, капсула взрывается, а обломки оказываются на Земле. Падают мутагены прямо в американский национальный парк, заразив приматолога (которого сыграл Дуэйн Джонсон), крокодила и волка. Ситуация выходит из-под контроля.

«Покемон. Детектив Пикачу» — $433,4 млн.

Кадр из фильма "Покемон. Детектив Пикачу"

Полнометражный фильм режиссера Роба Леттермана по одноимённой видеоигре вышел в 2019 году. Сюжет разворачивается во вселенной «Покемона» - таинственно исчезает детектив Гарри Гудмана,а расследовать дело предстоит его 21-летнему сыну Тиму. Помогать парню будет экс-партнер отца, болтливый детектив Пикачу, являющийся загадкой даже для себя самого. Люди и покемоны живут вместе на улицах неоновых городов, но заговор может разрушить этот мирный симбиоз и стать угрозой для вселенной покемонов.

«Варкрафт» — $439,0 млн.

Самый кассовый фильм по видеоигре — «Варкрафт» —приключенческая фантастическая картина, действие которой происходит во вселенной Warcraft, представленной в одноименной серии компьютерных игр. Сюжет