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9 минут назад

Данилу Багрова из «Брата» перенесли в «Человека-паука»: видео

Дарья Амосова

Пользователь YouTube под ником @Nikten выложил на канал необычную «коллаборацию». Пользователь видеосервиса представил, как бы выглядел герой Сергея Бодрова в последнем и кульминационном фильме студии Marvel «Человек-паук: Нет пути домой». Ролик набрал 43 тысячи просмотров и 2,8 тысяч лайков.

Главный герой фильма «Брат», дембель Данила Багров появляется на экране в эпизоде, который уже стал культовым среди поклонников комиксов. Нед Лидс, друг и помощник Человека-паука, получает двойное кольцо Доктора Стрэнджа, которое способно открывать порталы. С помощью магии он пытается найти пропавшего Питера Паркера. Герой находит не своего друга, а сразу два Человека-паука из альтернативных вселенных.

Однако в этой версии Нед открывает портал к «супергерою» в свитере из Санкт-Петербурга.

В комментариях отмечают качество монтажа и задумку. «Как же офигенно смонтировано, респект!», «Это шедевр! Не останавливайся, чувак!», «Не, ну тут прям очень хорошая работа с масками и цветокором», «Шииикарный монтаж. Автор молодец!», — пишут пользователи.

Ранее «Рамблер» показывал, как выглядят актеры, озвучившие «Смешариков».

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Фильмы,Видео,Брат,Смешарики,Данила Багров,Сергей Бодров,
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