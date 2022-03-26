Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+10° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
1 час назад

Фильм «Брат» в повторном прокате обогнал по кассовым сборам голливудский блокбастер

Inc-NewsInc-Newsиещё 1

Фильм «Брат» в повторном прокате обогнал по кассовым сборам голливудский блокбастерОтказ западных киностудий от работы в России заставил прокатчиков возвращать в отечественные кинотеатры старые фильмы.

«Брат» обогнал по кассовым сборам голливудский блокбастер
Фото: Кинокомпания СТВКинокомпания СТВ

Многие эксперты скептически отнеслись к этой идее, заранее считая ее провальной. Однако первый же день проката первой части «Брата» собрал кассу в семь миллионов рублей.

С учетом предварительных продаж билетов и прогнозов на нынешние выходные, суммарно «Брат» и «Брат-2» уже заработали более двадцати одного миллиона рублей за полтора дня.Для сравнение – голливудский блокбастер «Анчартед: На картах не значится» за четверг получил чуть более шести миллионов рублей.

Фильмы,Брат,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители