«Брат» обогнал по кассовым сборам голливудский блокбастер

Фильм «Брат» в повторном прокате обогнал по кассовым сборам голливудский блокбастерОтказ западных киностудий от работы в России заставил прокатчиков возвращать в отечественные кинотеатры старые фильмы.
Многие эксперты скептически отнеслись к этой идее, заранее считая ее провальной. Однако первый же день проката первой части «Брата» собрал кассу в семь миллионов рублей.
С учетом предварительных продаж билетов и прогнозов на нынешние выходные, суммарно «Брат» и «Брат-2» уже заработали более двадцати одного миллиона рублей за полтора дня.Для сравнение – голливудский блокбастер «Анчартед: На картах не значится» за четверг получил чуть более шести миллионов рублей.