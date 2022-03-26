«Брат» обогнал по кассовым сборам голливудский блокбастер

Фильм «Брат» в повторном прокате обогнал по кассовым сборам голливудский блокбастерОтказ западных киностудий от работы в России заставил прокатчиков возвращать в отечественные кинотеатры старые фильмы.

Фото: Кинокомпания СТВ Кинокомпания СТВ

Многие эксперты скептически отнеслись к этой идее, заранее считая ее провальной. Однако первый же день проката первой части «Брата» собрал кассу в семь миллионов рублей.