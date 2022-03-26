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1 час назад

Премьера фильма «Ампир V» по роману Пелевина переносится

Даша Краснова

Премьера фильма «Ампир V», снятому по роману Виктора Пелевина Empire V переносится. Картина должна была выйти на киноэкраны 31 марта. Новую дату прокатчик объявит позже.

Премьера фильма «Ампир V» по роману Пелевина переносится
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

Известно, что Министерство культуры не выдало фильму прокатное удостоверение. Изначально прокатчиком киноленты выступал Sony Pictures, но позже компания приостановила работу на территории России. На данный момент за выход фильма в России и Беларуси отвечает студия «Вольга».

В центре сюжета «Ампира V» 19-летний грузчик Рома Шторкин (Павел Табаков). Жизнь парня меняется, когда его посвящают в вампиры. Неожиданно для себя он попадает в элитный клан, который управляет миром.

Чтобы стать настоящим вампиром, парню предстоит пройти обучение. Однако данный процесс Роме дается с трудом.

В главных ролях «Ампира V» снялись Павел Табаков, а также Софья Синицына и рэпер Мирон Федоров, более известный под псевдонимом Oxxxymiron, который сыграл злодея.

В съемках также приняли участие Федор Бондарчук, Марина Зудина и другие.

До этого мы рассказывали о редких снимках Литвиновой и Земфиры.

Фильмы,Софья Синицына,Мирон Федоров,Виктор Пелевин,Федор Бондарчук,Павел Табаков,Марина Зудина,
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