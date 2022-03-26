Назван худший фильм и актеры года

Известная американская антипремия «Золотая малина» каждый год отмечает самые неудачные работы в кинематографе.

Фото: Кадр из фильма "Дом Gucci" Кадр из фильма "Дом Gucci"

На этот раз худшим оказался фильм-театральная постановка «Диана.Мюзикл», вышедший на стриминговой платформе Netflix. Об этом сообщается на YouTube-канале Razzie Channel.

Картина получила сразу пять наград, включая премию в номинации «Худший фильм года» и статуэтки как «Худшая режиссерская работа», «Худший сценарий», «Худшая женская роль» (Жанна де Ваал) и «Худшая женская роль второго плана» (Джуди Кэй).

Еще одна «заслуженная» картина — «Космический Джем: Новое поколение». Картина стала победителем в номинации «Худший ремейк, сиквел или плагиат». Интересно, что в картине снялся известный баскетболист Леброн Джеймс, которого премия тоже не обошла стороной. Он получил статуэтку за худшую мужскую роль.

При этом худшим актером второго плана признали любимчика зрителей, актера Джареда Лета, за его роль в широко обсуждаемом фильме «Дом Gucci».