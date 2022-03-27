Непристойный поцелуй: легендарные моменты в истории «Оскара»

В ночь с 27 на 28 марта в Лос-Анджелесе состоится 94-я церемония вручения премии «Оскар» — главной награды в мире большого кино. Накануне церемонии вспоминаем самые невероятные эпизоды из истории премии.

Рекордные овации Чаплину

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В 1972 году легендарный актер и режиссер эпохи немого кино сумел впервые за 20 лет вернуться в родную Америку — в 1952-м его выдворили из страны, заподозрив в симпатии к коммунизму. На 44-й церемонии «Оскара» Чаплину вручили почетный приз за вклад в кинематограф. Артиста переполняли самые разные эмоции: это было и долгожданное признание со стороны профессионального сообщества, и страх неизвестности — до последнего было неясно, как публика его встретит.

Но все опасения оказались напрасны: когда Чаплин появился на сцене, зрительный зал взорвался 12-минутными стоячими овациями — самыми долгими в истории «Оскара». 82-летний кинематографист был поражен и с трудом подобрал слова благодарности за такой теплый прием.

Марлон Брандо и его протест на «Оскаре»

В следующем году церемония оказалась в эпицентре скандала: получивший свой второй «Оскар» за роль в «Крестном отце» Марлон Брандо отказался от награды и сделал это в неожиданном ключе. После объявления имени победителя на сцену поднялся не Брандо (который проигнорировал церемонию), а Сачин Литтлфезер — актриса и активистка, защищающая права коренных американцев.

Сачин со сцены зачитала заявление, которое подготовил Брандо. Актер заступился за индейцев и призвал киноиндустрию в лице ее участников пересмотреть свое отношение к коренным американцам и прекратить их дискриминацию.

Страстный поцелуй Эдриана Броуди и Холли Берри

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На «Оскаре» есть место не только политическим заявлениям, но и внезапным чувствам. В 2003 году Эдриан Броуди за роль в военной драме «Пианист» получил награду в категории «Лучший актер», которую ему вручала победительница предыдущего года — Холли Берри. На сцене переполненный эмоциями актер без стеснения буквально набросился на Берри и страстно ее поцеловал. Сама актриса подыграла коллеге и в шутку изобразила, будто бы польщена этим порывом чувств.

Незабываемые «голые» платья Шер

Леди Гага и семейство Кардашьян не способны удивить своими эпатажными образами тех, кто рос во времена особой популярности певицы и актрисы Шер. Вот уж кто точно умел навести суету на красных дорожках. Шер одной из первых отменила табу в дресс-коде «Оскара», доказав, что чопорные правила не способны сдержать полет ее фантазии (или ее стилиста).

В 1986 году артистка появилась на красной дорожке в смелом total black, состоящем из микротопа, юбки в пол и накидки. Завершал все это великолепие необычный головной убор, напоминающий хвост павлина. Двумя годами позже Шер получила «Оскар» за свою работу в картине «Во власти Луны» и тоже сумела удивить сдержанную публику — звезда блистала на сцене практически в «голом» платье. Оба эти выхода Шер по праву считаются каноническими и даже переломными в эволюции светских образов.

Голый пранкер

Обнажаться на «Оскаре» любила не только Шер. В 1974 году церемонию ненадолго прервал выбежавший на сцену актер и ЛГБТК-активист Роберт Опель. Мужчина был полностью без одежды и успел пробежаться по сцене от одной стороны кулис до другой. Причину своего пранка внятно он объяснить так и не смог. Если причина была в 15 минутах славы, то Опель их получил, но вся его известность ограничилась исключительно этим скандальным поступком.

Сейчас многие утверждают, что выходка актера была заранее спланирована — якобы его подбил на это продюсер церемонии Джек Хейли-младший ради поднятия рейтингов трансляции. Но достоверных подтверждений этой версии нет.

Хичкок и его самая короткая речь в истории

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Король хорроров оказался очень лаконичным оратором. В 1968 году Хичкок получил свой почетный «Оскар» за вклад в кинематограф. Забирая награду, британский режиссер ограничился скупой фразой: «Спасибо!». Подумав немного, он добавил: «Большое спасибо», но вторую часть благодарственной речи заглушил начавший играть оркестр.

Есть версия, что Хичкок был недоволен почетным «Оскаром», который считается скорее утешительным призом, ведь до этого он пять раз проигрывал в категории «Лучший режиссер». Как бы там ни было, а его культовую «благодарственную речь» на случай важных переговоров стоит сохранить.

Пародия на знаменитые платья Джей Ло и Гвинет Пэлтроу

Знаменитые шутники и по совместительству создатели мультсериала «Южный парк» Мэтт Стоун и Трей Паркер в 2000 году оказались в числе почетных гостей оскаровской церемонии. Юмористы не могли отказать себе в удовольствии спровоцировать зрителей и организаторов вечера.

На красной дорожке мужчины появились в платьях: Паркер повторил легендарное зеленое платье от Versace, в котором Джей Ло до этого появилась на Grammy, а Стоун примерил розовое макси от Ralph Lauren, в котором Гвинет Пэлтроу выиграла свой «Оскар» годом ранее.

Историческая победа «Паразитов»

В 2020 году не было фильма известней, чем «Паразиты» Пон Чжун Хо. Картина не просто собрала награды на главных кинофестивалях мира, но и поставила сразу несколько оскаровских рекордов.

«Паразиты» — первый южнокорейский фильм, получивший «Оскар», и первый фильм не на английском языке, который победил в главной категории «Лучший фильм». Всего же лента увезла домой 5 золотых статуэток, навсегда изменив историю развития корейского кино во всем мире.